Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh đoàn lãnh đạo MPA thăm, làm việc tại Việt Nam và cảm ơn sự ủng hộ cũng như đóng góp của MPA trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và hợp tác song phương trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa nói riêng. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ một số mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn mới bao gồm tăng trưởng GDP hai con số và lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực mới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam coi trọng việc hợp tác với Hoa Kỳ, trong đó có vai trò quan trọng của MPA giúp kết nối các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung số với Việt Nam.

Bà Urmila Venugopalan

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam; mong MPA khuyến khích các doanh nghiệp thành viên mở rộng đầu tư tại Việt Nam, qua đó đưa điện ảnh Việt Nam đến với thế giới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thời gian qua đã có nhiều nỗ lực thực chất trong vấn đề này; đề nghị MPA tiếp tục ủng hộ, ghi nhận khách quan những nỗ lực của Việt Nam.

Bà Urmila Venugopalan trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng dành thời gian tiếp đoàn. Bà Venugopalan giới thiệu về MPA là hiệp hội đại diện cho 7 nhà sản xuất, phân phối điện ảnh hàng đầu của Hoa Kỳ như Warner Bros, Disney... Các doanh nghiệp thành viên của MPA hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực gồm truyền thông, giải trí và công nghệ. Các thành viên MPA mong muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam; đánh giá cao Việt Nam có nhiều nhân tài và sản phẩm điện ảnh chất lượng cao, do đó rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn đầu tư phát triển, quảng bá các câu chuyện điện ảnh mang tính địa phương.

Nhất trí với chia sẻ của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, bà Venugopalan nhấn mạnh, MPA hiểu rất rõ và hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ; khẳng định MPA sẵn sàng đồng hành, chia sẻ thông tin cũng như hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và tin cậy cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ngoài ra, MPA bày tỏ quan tâm và mong muốn được phối hợp, hỗ trợ một số hoạt động liên quan trong nỗ lực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh đề nghị của MPA và mời MPA tham dự các hoạt động phù hợp của Năm APEC 2027.