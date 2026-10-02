'Kết nối' biển và đại ngàn Gia Lai

Chị Phùng Thị Ngọc Tuyết (bên phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), tặng sản phẩm truyền thông cho lãnh đạo Hội LHPN huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cũ, năm 2024

"Chất văn" trong tư duy và hành động của người cán bộ phong trào

Gặp chị Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai, giữa những ngày bận rộn cho công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ấn tượng đầu tiên đọng lại là sự linh hoạt, quyết đoán nhưng luôn toát lên nét đằm thắm, gần gũi.

Tốt nghiệp cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn, tưởng rằng việc chị rẽ hướng sang con đường công tác phụ nữ chuyên trách sẽ đặt ra không ít bỡ ngỡ. Thế nhưng, chính phông nền tri thức văn học cùng sự nhạy cảm sâu sắc trước những buồn vui của đời sống con người đã trở thành hành trang vô giá, giúp chị nhanh chóng hòa nhập, thấu hiểu và gắn bó bền chặt với từng phong trào quần chúng ở cơ sở.

Trong suy nghĩ của nhiều người, công việc văn phòng tổng hợp, quản lý thi đua hay kế hoạch tài chính tại cơ quan Hội Phụ nữ thường bị gán cho sự khô khan, nặng nề bởi những bảng biểu và quyết toán phức tạp. Nhưng với chị Tuyết, đằng sau mỗi con số chỉ tiêu, mỗi văn bản đề án đều ẩn chứa nhịp đập đời sống, những lo toan cơm áo và khát vọng vươn lên của hàng chục vạn hội viên phụ nữ.

Việc học văn đã tôi luyện cho chị khả năng thấu cảm để khi xây dựng bất kỳ một kế hoạch hành động nào, chị đều cố gắng biến các chỉ thị hành chính thành những lời gần gũi, chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi sự đồng thuận tự nguyện thay vì những mệnh lệnh mang tính rập khuôn máy móc.

Chị Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

Nhìn lại chặng đường công tác Hội, chị Tuyết là một trong số những cán bộ tiêu biểu sở hữu tư duy đổi mới rõ nét. Điển hình là kỳ Đại hội Phụ nữ tỉnh Bình Định vào năm 2021, thời điểm làn sóng dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, chị cùng tập thể Ban Thường vụ đã chủ động tham mưu tổ chức thành công Đại hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 11 điểm cầu. Đáng chú ý, sáng kiến "Đại hội xanh" do chị đề xuất thời điểm đó đã tạo ra tiếng vang. Không đơn thuần là việc thay thế các chai nhựa dùng 1 lần bằng bình thủy tinh, ly sứ, sổ tay tái chế hay túi vải thân thiện với môi trường, sáng kiến này đã mở ra một tư duy mới, chính thức đưa nội dung bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ.

Từ định hướng đúng đắn và quyết liệt ấy, phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường đã lan tỏa rộng rãi vào từng nếp nhà, ngõ xóm. Hơn 47 nghìn lượt hội viên đã hăng hái ra quân trồng cây xanh, chăm sóc và làm đẹp hơn hai trăm hai mươi tuyến đường hoa tự quản. Tại các vùng biển, hàng chục nghìn cây xanh đã bám rễ giữ đất, cùng với đó là công trình tranh bích họa sống động dài 40m làm bừng sáng không gian bờ kè làng chài Nhơn Lý. Những hành động thiết thực đó không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn nâng cao rõ rệt ý thức giữ gìn không gian sống của cộng đồng dân cư duyên hải.

Không dừng lại ở những phong trào truyền thống, chị Tuyết luôn tìm tòi cách làm mới để nâng tầm vị thế phụ nữ. Chị trực tiếp đề xuất và tổ chức chuỗi sự kiện "Giao lưu Quyền năng phái đẹp" tại làng biển Nhơn Hải với sự tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê cùng các nữ vận động viên SEA Games, nữ doanh nhân tiêu biểu về "truyền lửa" cho chị em; tổ chức Ngày hội bánh truyền thống, liên hoan dân vũ đường phố quy tụ hàng nghìn phụ nữ tham gia. Các sự kiện đều trở thành một ngày hội thực sự, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người phụ nữ thời đại mới.

"Gõ cửa" đại ngàn, chắp cánh cho phụ nữ vùng cao

Bước ngoặt công tác tiếp tục thử thách bản lĩnh của chị khi được phân công trực tiếp phụ trách triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Địa bàn công tác chuyển dần từ vùng đồng bằng ven biển lên các rẻo cao đại ngàn, nơi những nếp nghĩ lạc hậu, định kiến giới và hủ tục vẫn còn đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ vùng cao. Nhận thức sâu sắc rằng việc tuyên truyền bằng các bài thuyết giảng lý thuyết sẽ không mang lại hiệu quả, chị kiên trì tìm cách tiếp cận bà con bằng chính ngôn ngữ, văn hóa và phong tục của buôn làng để khơi gợi sự đổi thay từ sâu thẳm nhận thức.

Nhiều giải pháp truyền thông sáng tạo mang tính thực tiễn cao đã ra đời từ sự thấu hiểu ấy thông qua việc sân khấu hóa các câu chuyện về bình đẳng giới thành những tiểu phẩm mộc mạc như: "Cái bụng mình chưa ưng đâu", "Em chưa muốn lấy chồng", "Học cái chữ vui quá". Chị cũng chỉ đạo thành lập và đồng hành cùng các Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" ngay trong các trường học, để chính các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chị Phùng Thị Ngọc Tuyết (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai cùng hoa hậu H'Hen Niê tham dự Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Bình Định năm 2023

Song song với việc nâng cao nhận thức xã hội, bài toán sinh kế bền vững cho phụ nữ DTTS luôn là điều khiến chị Tuyết dành nhiều tâm huyết. Chị đã chủ động kết nối, giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống và tổ chức các Phiên chợ quê, phiên chợ kết nối nông sản cho phụ nữ vùng cao. Những sản phẩm dệt tinh xảo, những ché rượu cần, giọt mật ong rừng của chị em Bana, H'Re, Chăm H'Roi... nhờ đó được đưa lên sàn thương mại điện tử, xuất hiện tự tin tại các hội chợ lớn.

Thông qua các hoạt động phối hợp đồng bộ giữa Dự án 8 với phong trào thi đua của Hội, nếp nghĩ và cách làm của bà con vùng cao đã có những chuyển biến rõ rệt, thúc đẩy người dân chủ động tham gia sâu hơn vào các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Nhằm củng cố tính tự chủ lâu dài cho phụ nữ, chị còn tham mưu cơ chế phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ theo mô hình mỗi doanh nhân đỡ đầu một phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ tối đa việc đăng ký nhãn hiệu, tạo mã truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số vào tiêu thụ sản phẩm.

Khi địa giới hành chính mở rộng sau sáp nhập, chị lại cùng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai mạnh mẽ mô hình "Đồng hành", duy trì 305 điểm kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 1.600 cặp hộ gia đình kết nghĩa tương trợ nhau làm kinh tế. Những chuyến xe chở mái ấm tình thương và hàng trăm phần quà lên hai làng kết nghĩa Al Gôn và Yit Rông II chính là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết mà chị cùng các đồng nghiệp bền bỉ vun đắp.

Vinh dự, tự hào khi được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ những ngày bám biển Quy Nhơn đến khi hòa mình vào nhịp thở của đại ngàn, chị Phùng Thị Ngọc Tuyết liên tục nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh. Nhưng dấu mốc rực rỡ nhất trong chặng đường cống hiến của chị chính là khi được xướng tên đón nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Phùng Thị Ngọc Tuyết trao bằng khen cho điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025

Chia sẻ về niềm vinh dự to lớn này, chị Tuyết khiêm tốn trải lòng: "Khi nhận được tin mình được xét trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định, cảm xúc đầu tiên trong tôi là sự xúc động và biết ơn sâu sắc. Với mỗi cán bộ Hội chuyên trách, giải thưởng mang tên nữ tướng Ba Định là đỉnh cao của sự ghi nhận, là ước mơ và niềm kiêu hãnh thiêng liêng nhất. Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng, phần thưởng cao quý này không phải của riêng tôi. Nó là kết tinh từ giọt mồ hôi của hàng vạn cán bộ Hội cơ sở đang ngày đêm bám bản, bám làng; là niềm tin yêu của hơn 66 vạn hội viên phụ nữ tỉnh nhà đã luôn đồng hành cùng chúng tôi đi qua những giai đoạn sáp nhập bộ máy đầy thử thách.

Tấm gương kiên trung, bất khuất, sự mưu lược nhưng vô cùng nhân hậu của cô Ba Định luôn là kim chỉ nam cho thế hệ cán bộ Hội chúng tôi hôm nay soi vào để tự rèn luyện mình. Đứng trước niềm vinh dự to lớn này, tôi tự thấy trách nhiệm của mình càng phải lớn hơn: phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn nữa và đặc biệt là phải giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết để phụng sự chị em phụ nữ trên quê hương Gia Lai thân yêu".