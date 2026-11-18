Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng các sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh ở tầm quốc gia và quốc tế.

Đa dạng sản phẩm, phát huy lợi thế

Du khách trải nghiệm điểm du lịch Thất Sơn (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

An Giang có nhiều thế mạnh phát triển du lịch, từ văn hóa, tâm linh, biển đảo đến sinh thái, núi rừng và sông nước miệt vườn. Mỗi khu vực sở hữu những giá trị riêng, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Phường Vĩnh Tế có lợi thế nổi bật về du lịch văn hóa, tâm linh với Khu du lịch quốc gia Núi Sam cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Đặc biệt, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách trong nước, quốc tế. Địa phương hiện có 6 di tích được xếp hạng, trong đó 4 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh.

Năm 2025, Vĩnh Tế đón trên 5 triệu lượt khách du lịch. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách; giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đón tổng cộng 25,5 triệu lượt khách.

Du khách xem Show biểu diễn tại Vinpearl Safari Phú Quốc ở đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế cho biết, địa phương chú trọng khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, nhất là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam nhằm quảng bá di sản, giới thiệu lịch sử hình thành vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc và thu hút du khách.

Ở lĩnh vực du lịch biển đảo, Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái biển phong phú cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đa dạng. Công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027 đang tạo động lực thúc đẩy đầu tư, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến này trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Hà Tiên, Kiên Lương và Kiên Hải có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá biển đảo, sinh thái và trải nghiệm văn hóa nhờ cảnh quan biển, đảo, hang động, núi đá vôi cùng các giá trị lịch sử đặc sắc.

Kết nối không gian, mở rộng thị trường

Quần thể kiến trúc Chùa Tà Pạ nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên vùng Bảy Núi, An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bên cạnh biển đảo và du lịch tâm linh, khu vực Bảy Núi với Núi Cấm, Tri Tôn nổi bật bởi cảnh quan núi rừng, hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa Khmer. Các sản phẩm gắn với rừng tràm, di tích lịch sử, kiến trúc tôn giáo Khmer và lễ hội truyền thống như đua bò Bảy Núi tạo nét riêng, mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, theo quy hoạch, Khu du lịch Núi Cấm (xã Núi Cấm) được định hướng phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và hành hương. Các điểm đến như chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc sẽ được khai thác gắn với hoạt động tham quan, hành hương và nghỉ dưỡng sinh thái, góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tại khu vực Long Xuyên, Chợ Mới và Cù Lao Giêng, lợi thế sông nước, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống cùng hệ thống công trình tôn giáo, di tích lịch sử tạo điều kiện phát triển du lịch nông nghiệp và cộng đồng. Trong đó, Cù Lao Giêng có nhiều nhà thờ, tu viện, đình, chùa cùng cảnh quan sông nước, thuận lợi hình thành các hành trình trải nghiệm miệt vườn, tìm hiểu văn hóa bản địa. Khu vực U Minh Thượng với hệ sinh thái rừng ngập nước, đa dạng sinh học và các giá trị lịch sử, cách mạng cũng là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, giáo dục truyền thống.

Một góc Khu du lịch Núi Cấm, thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Trên cơ sở phát huy thế mạnh từng khu vực, An Giang định hướng hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, kết nối biển đảo, sông nước, núi rừng, văn hóa và tâm linh. Một số hành trình trọng điểm gồm Phú Quốc - Hà Tiên - Núi Cấm - Núi Sam - Châu Đốc; Long Xuyên - Mỹ Hòa Hưng - Chợ Mới - Cù Lao Giêng; Châu Đốc - Tịnh Biên - Trà Sư - Núi Cấm - Óc Eo.

Theo định hướng quy hoạch không gian du lịch, khu vực Rạch Giá - Kiên Hải được chú trọng phát triển thành trung tâm đô thị, thương mại, du lịch hội nghị và kinh tế đêm; Hà Tiên - Kiên Lương - Sơn Hải - Hải Tặc phát triển du lịch biển, văn hóa và sinh thái; Núi Sam - Châu Phong - Khánh Bình tập trung khai thác du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội; Long Xuyên - Chợ Mới - Cù Lao Giêng phát triển du lịch sông nước, nông nghiệp và cộng đồng; Núi Cấm - Tri Tôn chú trọng du lịch sinh thái, núi rừng, khảo cổ và văn hóa.

Đáng chú ý, tuyến Châu Đốc - Núi Sam có khả năng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Tiên và các điểm đến của Campuchia thông qua hệ thống cửa khẩu biên giới, trong đó có cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Việc mở rộng kết nối xuyên biên giới được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút khách quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và dịch vụ giữa An Giang với các địa phương của Campuchia.

Thông qua các tuyến liên kết, tỉnh hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa phương, đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo điều kiện để doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Nâng tầm du lịch, tạo động lực phát triển

Rừng tràm Trà Sư thu hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, đa dạng sinh học. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

An Giang định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; hình thành hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, an toàn, sáng tạo và giàu bản sắc. Tỉnh tập trung khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, sông nước, núi rừng, văn hóa, tâm linh, sinh thái và du lịch biên giới; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và quốc tế.

Đến năm 2030, An Giang đặt mục tiêu đón 57,41 triệu lượt khách, trong đó có 4,83 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 161.515 tỷ đồng, đóng góp khoảng 15% GRDP của tỉnh. Đến năm 2045, An Giang hướng tới trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu mạnh ở cấp quốc gia và khu vực, nổi bật với các sản phẩm sinh thái, văn hóa, biển đảo, sông nước, tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch biên giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp nhằm tạo đột phá cho ngành du lịch, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh, bền vững.

Theo ông Lê Văn Phước, tỉnh định hướng chuyển từ phát triển chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng khách, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú. An Giang ưu tiên phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, thể thao, đường thủy, du thuyền, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm di sản văn hóa, lễ hội.

Chợ đêm “Thị trấn Hoàng Hôn”, điểm du lịch Nam đảo Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Cùng với mở rộng quy mô, An Giang chú trọng nâng cao giá trị từ mỗi chuyến du lịch, hướng đến thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Theo ông Phước, tỉnh định hướng chuyển từ phát triển chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng khách, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú. An Giang ưu tiên phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, thể thao, đường thủy, du thuyền, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm di sản văn hóa, lễ hội.

Cùng với đầu tư hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng bản đồ số, thuyết minh số, mã QR, trí tuệ nhân tạo và thanh toán không dùng tiền mặt. An Giang phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở dữ liệu du lịch thuộc phạm vi quản lý được chuẩn hóa, kết nối vào hệ thống dùng chung; tối thiểu 95% dữ liệu được cập nhật, đồng bộ và khai thác thường xuyên. Đồng thời, trên 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Để phát triển bền vững, An Giang chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư được khuyến khích tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, qua đó tạo việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với định hướng khai thác đồng bộ tiềm năng, tăng cường liên kết và nâng cao chất lượng sản phẩm, An Giang kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành du lịch, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực và cả nước.