Kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở

168 trạm y tế được kết nối với bệnh viện

Theo phương án của Sở Y tế TPHCM, 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu được bố trí một bệnh viện đồng hành. Mạng lưới hỗ trợ được tổ chức thành hai lớp gồm bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành thường xuyên theo địa bàn và các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Nội dung đồng hành đi vào hoạt động thường ngày của trạm y tế, từ đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến đến quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Người dân TPHCM khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Sở Y tế TPHCM).

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, chương trình tập trung hình thành cơ chế hai lớp hỗ trợ, kết hợp giữa hỗ trợ toàn diện theo địa bàn và hỗ trợ chuyên sâu theo lĩnh vực.

Ở lớp thứ nhất, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đồng hành cố định. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực có năng lực phù hợp được phân công phụ trách cụ thể, bảo đảm 168/168 trạm y tế đều được 1 bệnh viện đa khoa đồng hành. Các bệnh viện được phân công phụ trách sẽ cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Nội dung không chỉ về chuyên môn như đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến mà còn hỗ trợ về công tác quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên khoa phụ trách cho toàn mạng lưới trạm y tế, hướng đến hình thành các mạng lưới chăm sóc bệnh chuyên khoa liên tục từ bệnh viện chuyên khoa đến chăm sóc trong cộng đồng. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tổ chức đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với y tế cơ sở.

Như vậy, mỗi trạm y tế vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của Thành phố. "Mục tiêu không phải để bệnh viện làm thay mà giúp trạm y tế từng bước tự nâng cao năng lực, tạo dựng niềm tin cho người dân," Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh.

Tăng cường 81 bác sĩ đến 37 trạm y tế thiếu nhân lực

Song song với việc thiết lập mạng lưới đồng hành, ngành y tế Thành phố triển khai ngay giải pháp bổ sung nhân lực cho những trạm y tế đang gặp khó khăn.

Trong giai đoạn đầu, các bệnh viện thống nhất tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế. Mục tiêu trước mắt là bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bác sĩ được lựa chọn phải có kinh nghiệm thực hành, năng lực chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Khi đến công tác tại trạm y tế, bác sĩ không chỉ trực tiếp khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và xử trí cấp cứu ban đầu, mà còn tham gia hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế tại chỗ.

Điểm đáng chú ý là hoạt động luân phiên bác sĩ được xác định không chỉ nhằm bổ sung số lượng nhân lực, mà còn là phương thức đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến gần người dân hơn.

Thông qua các bác sĩ luân phiên, trạm y tế có thêm đầu mối kết nối trực tiếp với bệnh viện, thuận lợi trong trao đổi chuyên môn, hội chẩn, chuyển tuyến và hỗ trợ xử trí những trường hợp vượt quá khả năng của tuyến cơ sở.

Ở giai đoạn tiếp theo, căn cứ kết quả khảo sát và nhu cầu bác sĩ của từng trạm, bệnh viện đồng hành sẽ chủ động đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp. Cách làm này giúp việc điều phối nhân lực sát với thực tế, tránh tình trạng phân bổ đồng loạt nhưng chưa đáp ứng đúng nhu cầu của từng địa bàn.

Để chương trình vận hành hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu mỗi bệnh viện phải phân công lãnh đạo và đầu mối chuyên môn chịu trách nhiệm, chủ động làm việc với các trạm được giao phụ trách, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện.

Với 168/168 trạm y tế có bệnh viện đồng hành, cùng mạng lưới hỗ trợ chuyên khoa và đội ngũ bác sĩ luân phiên, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành cơ chế kết nối chặt chẽ hơn trong toàn hệ thống y tế.

Đích đến cuối cùng không chỉ là giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trước mắt, mà là xây dựng những trạm y tế đủ năng lực, gần dân và được người dân tin tưởng lựa chọn trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.