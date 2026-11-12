Kết nối B2B, thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam – Malaysia

Kết nối nhà nhập khẩu Malaysia, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia vào chiều ngày 12/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), diễn ra từ ngày 11–14/11/2026, góp phần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Vietnam Foodexpo 2026, đoàn Malaysia đến Việt Nam có sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp đến từ Bang Penang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nhập khẩu, phân phối vào hệ thống siêu thị tại Malaysia. Sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Malaysia tạo thêm cơ hội tăng cường kết nối thương mại, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại, MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và lãnh đạo Bang Penang đã trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia. Đồng thời, các bên cũng giới thiệu những triển vọng kết nối giao thương trong thời gian tới. Hoạt động kết nối tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, đồ uống, thương mại và phân phối hàng hóa. Qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và năng lực cung ứng.

Đặc biệt, Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác và thảo luận các phương án hợp tác kinh doanh. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Malaysia, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Malaysia và các thị trường liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, là hai thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển kinh tế, đồng thời sở hữu những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau trong thương mại, đầu tư và tham gia chuỗi cung ứng khu vực. Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Malaysia là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng quan tâm đến việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất, kinh doanh và kết nối với các đối tác trong khu vực.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, những kết quả tích cực trong những năm gần đây cho thấy, tiềm năng và dư địa hợp tác thương mại giữa hai nước còn rất lớn, tạo nền tảng thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quan hệ kinh doanh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc cùng tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại, khai thác các ưu đãi, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.

Ông Bùi Quang Hưng khẳng định, thông qua hội nghị, Cục Xúc tiến thương mại mong muốn, các doanh nghiệp hai bên sẽ có thêm thông tin về môi trường kinh doanh, nhu cầu thị trường và những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông sản, thực phẩm, logistics, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, với hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại kỳ vọng, các doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa cơ hội để trao đổi cụ thể về nhu cầu và năng lực của mình, tìm kiếm đối tác phù hợp, từ đó hướng tới những hợp đồng, dự án và thỏa thuận hợp tác thiết thực. Quan trọng hơn, các kết nối được thiết lập tại hội nghị cần tiếp tục được duy trì và phát triển thành những quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài sau khi chương trình kết thúc.

Dư địa hợp tác còn rất lớn

Ông YB Tuan Goh Choon Aik, Ủy viên Hội đồng Bang Penang (Malaysia), Phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cùng với năng lực ngày càng được mở rộng trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và logistics, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với cộng đồng doanh nghiệp Malaysia, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Bang Penang.

Ông YB Tuan Goh Choon Aik, Ủy viên Hội đồng Bang Penang (Malaysia), Phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng.

"Tôi tin tưởng rằng việc tăng cường kết nối thương mại giữa bang Penang và Việt Nam sẽ mở ra những thị trường mới, thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của một nền kinh tế ASEAN có năng lực cạnh tranh cao hơn, với mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ. Hội nghị hôm nay cùng phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam trao đổi ý tưởng, tìm kiếm đối tác tiềm năng và nghiên cứu các thỏa thuận hợp tác thương mại cùng có lợi", ông YB Tuan Goh Choon Aik nói.

Ông Phùng Văn Thành – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia trong năm 2026 sẽ vượt xa mức kỳ vọng ban đầu là 18 tỷ USD và sẽ sớm đạt tới cột mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Ông Phùng Văn Thành – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia trao đổi tại hội nghị.

Trong những năm tới, sự hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng khi Malaysia định hướng trở thành Trung tâm thương mại toàn cầu, đặc biệt là Trung tâm thương mại hồi giáo toàn cầu. Việc khai thác tiềm năng và sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của cộng đồng hồi giáo không chỉ tại thị trường Malaysia mà còn ở nhiều nước trên thế giới sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai phía.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia dự kiến, từ năm 2027, sẽ định kỳ hàng tháng tổ chức ít nhất 1 sự kiện “Mini CoffeeTalk – B2Bmatching” trực tiếp tại Văn phòng Thương vụ, tại Kuala Lumpur. Tất cả các sự kiện này đều miễn phí, với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp hai nước.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại, MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và lãnh đạo Bang Penang đã giới thiệu và trao đổi những triển vọng kết nối giao thương trong thời gian tới.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, Malaysia là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Malaysia tại Việt Nam tập trung vào một số lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, xây dựng và dịch vụ. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Malaysia, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và phân phối hàng hóa.

Với chức năng hỗ trợ xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương và kết nối doanh nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, các hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và khai thác hiệu quả hơn nữa các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam tại Malaysia.