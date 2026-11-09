Kết nối B2B mở hướng hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Phiên kết nối được bố trí thành 9 bàn giao thương, tạo không gian để các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu năng lực sản xuất, kinh doanh, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác. Các nội dung hợp tác tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong thương mại xuyên biên giới, như: dịch vụ kho bãi, trung chuyển hàng hóa, logistics, vận chuyển và bảo quản nông sản, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thương mại và du lịch. Trong đó, logistics, dịch vụ hỗ trợ lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu và kết nối thị trường tiêu thụ nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trao đổi nhu cầu hợp tác tại phiên kết nối giao thương doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội thảo.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu, tìm kiếm đối tác, phiên kết nối còn có sự tham gia tư vấn của các cơ quan chuyên môn. Những vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, cơ chế hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu và điều kiện đầu tư, kinh doanh được trao đổi, giải đáp trực tiếp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin về chính sách, quy định của hai bên, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và định hướng phương án hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức Hội thảo, phiên kết nối ghi nhận 59 lượt trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp, 14 cặp doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại Hội thảo. Ngoài ra, 16 cặp doanh nghiệp dự kiến tiếp tục trao đổi thông tin, cụ thể hóa nhu cầu và các điều kiện triển khai hợp tác sau khi kết thúc Hội thảo.

Phiên kết nối B2B là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Cao Bằng với các đối tác Trung Quốc, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại xuyên biên giới. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu của tỉnh, đưa Cao Bằng trở thành cầu nối giao thương và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc.