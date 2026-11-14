Kết nối âm nhạc truyền thống và đương đại tại Festival Langbiang 2026

Chương trình do Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị thực hiện với chủ đề “Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa”.

Nhóm nhạc đến từ Lâm Đồng với các tiết mục mở màn, hâm nóng sân khấu ngoài trời của Quảng trường Lâm Viên.

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 là một trong những chương trình trọng điểm nhằm cụ thể hóa những cam kết của Đà Lạt khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo âm nhạc giữa Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế. Sự kiện lần này có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa truyền thống của Lâm Đồng và Tây Nguyên, cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu khai mạc Festival, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và đưa âm nhạc trở thành một nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các nhiệm vụ phát triển Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia vào hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc.

Một tiết mục biểu diễn ca ngợi vẻ đẹp văn hóa, con người của vùng đất Tây Nguyên.

Đêm nhạc đầu tiên của Festival Âm nhạc Quốc tế Langbiang 2026 với sắc màu của Rock & Fusion với sự góp mặt của nhóm nhạc đến từ cao nguyên – Lâm Đồng Band 1 và Ngũ Cung, các nhóm nhạc nước ngoài như The Horizon, Meteora. Trước khán đài hơn 10.000 chỗ của quảng trường Lâm Viên hầu như đã chật kín, các nghệ sỹ với những phần trình diễn “bốc lửa”, mang đậm sắc màu văn hóa đã khiến Đà Lạt được “hâm nóng” trong tiết trời chỉ khoảng 17 độ C.

Các nghệ sỹ với những phần trình diễn sôi động để cống hiến cho hàng ngàn khán giả ở quảng trường Lâm Viên.

Trong đêm diễn thứ hai, ngày 15/10, sẽ là sự giao thoa văn hóa của những nghệ sỹ Việt Nam và các nghệ sỹ nước ngoài như Âu Cơ Band, Cuba Swing, Joon & GRC và Art1st Band. Với những sắc màu âm nhạc khác nhau của các nghệ sỹ, hứa hẹn sẽ đem lại ấn tượng khó quên cho người dân và du khách.

Đồng thời, tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với nghệ thuật đương đại, nơi nghệ sĩ có cơ hội giao lưu, công chúng được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Qua đó, từng bước xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật có dấu ấn riêng, được duy trì thường xuyên và trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 13/11, trong khuôn khổ của Festival còn có các hoạt động như: Hội thảo khoa học về Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; giới thiệu các tác phẩm nhạc kịch; trình diễn nghệ thuật thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn; giao lưu các ban nhạc quốc tế và không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống.