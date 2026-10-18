Cách kết nối AirPods với iPhone, MacBook đơn giản, hiệu quả.

Bạn muốn sử dụng AirPods để nghe nhạc, gọi điện trên iPhone hoặc MacBook nhưng chưa biết cách kết nối? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể ghép đôi tai nghe với thiết bị Apple nhanh chóng và tận hưởng trải nghiệm âm thanh không dây tiện lợi.

Hướng dẫn ghép nối AirPods với iPhone và iPad

Việc sử dụng AirPods cùng iPhone hoặc iPad khá thuận tiện nhờ khả năng kết nối không dây của hệ sinh thái Apple. Dù bạn đang dùng iPhone 13 hay iPhone 16 Pro Max, các thao tác ghép nối lần đầu nhìn chung tương tự nhau. Bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập Cài đặt trên iPhone hoặc iPad, sau đó bật Bluetooth để thiết bị sẵn sàng kết nối với tai nghe.

Truy cập Cài đặt trên iPhone hoặc iPad.

Bước 2: Mở nắp hộp sạc AirPods và đặt hộp tai nghe ở gần iPhone hoặc iPad mà bạn muốn ghép đôi.

Mở nắp hộp sạc AirPods và đặt hộp tai nghe.

Bước 3: Nhấn giữ nút thiết lập ở mặt sau hộp sạc cho đến khi tai nghe sẵn sàng kết nối. Khi thông báo ghép đôi xuất hiện trên màn hình thiết bị, hãy nhấn Kết nối để hoàn tất.

Nhấn giữ nút thiết lập ở mặt sau hộp sạc.

Sau khi thiết lập thành công, AirPods sẽ được ghép đôi với iPhone hoặc iPad của bạn. Trong những lần sử dụng tiếp theo, bạn thường chỉ cần bật Bluetooth và mở nắp hộp sạc ở gần thiết bị đã ghép đôi để tai nghe tự động kết nối.

Hướng dẫn ghép nối AirPods với MacBook và iMac

Bạn cũng có thể sử dụng AirPods để nghe nhạc, gọi điện trên MacBook hoặc iMac chỉ với vài thao tác thiết lập. Quá trình kết nối khá đơn giản, tương tự khi ghép đôi tai nghe với iPhone. Hãy thực hiện lần lượt theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đặt AirPods vào hộp sạc và mở nắp. Tiếp theo, nhấn giữ nút tròn ở mặt sau hộp sạc cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu trắng liên tục, báo hiệu tai nghe đã sẵn sàng ghép đôi.

Đặt AirPods vào hộp sạc và mở nắp.

Bước 2: Trên MacBook hoặc iMac, nhấn vào menu Apple rồi chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống).

Nhấn vào menu Apple rồi chọn System Preferences.

Bước 3: Trong cửa sổ cài đặt, tìm và nhấn vào mục Bluetooth.

Trong cửa sổ cài đặt, tìm và nhấn vào mục Bluetooth.

Bước 4: Bật Bluetooth bằng cách chuyển công tắc sang trạng thái ON. Khi tên AirPods xuất hiện trong danh sách thiết bị khả dụng, hãy chọn tai nghe để tiến hành kết nối.

Bật Bluetooth bằng cách chuyển công tắc sang trạng thái ON.

Sau lần ghép đôi đầu tiên, bạn không cần nhấn nút phía sau hộp sạc mỗi khi kết nối lại. Chỉ cần bật Bluetooth trên MacBook hoặc iMac và chọn AirPods trong danh sách thiết bị đã ghép đôi là có thể sử dụng nhanh chóng.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể kết nối AirPods với iPhone, iPad, MacBook hoặc iMac để tận hưởng trải nghiệm âm thanh không dây tiện lợi. Sau lần ghép đôi đầu tiên, việc kết nối lại cũng trở nên nhanh chóng hơn. Hãy đảm bảo Bluetooth được bật và thiết bị tương thích để sử dụng AirPods ổn định, hiệu quả nhé!