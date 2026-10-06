Kết nối '4 nhà' thúc đẩy đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT chia sẻ tại Diễn đàn sáng 6/10. Ảnh: LV

Nhân dịp Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026 (VEF 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham Việt Nam) tổ chức ngày 6/10, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về chiến lược kết nối đào tạo, thu hút các trường đại học hàng đầu thế giới và định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục uy tín của khu vực.

Thưa bà, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của hợp tác quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay?

Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất quan trọng, với những chuyển dịch mạnh mẽ về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế - đặc biệt là các trường đại học và các tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh cũng như các quốc gia khác.

Sự hợp tác này có ý nghĩa then chốt trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, các đối tác quốc tế còn đồng hành xây dựng các chuẩn mực về đảm bảo chất lượng, phát triển năng lực, kỹ năng gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy và học tập.

Qua diễn đàn giáo dục hôm nay, chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ cùng thảo luận để đưa ra những mô hình hợp tác mới ngày càng hiệu quả, bền vững và có tác động tích cực. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Việc đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động và các nhà máy, doanh nghiệp, định hướng hợp tác quốc tế của Bộ GD&ĐT sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, thưa bà?

Hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả khối giáo dục đại học lẫn giáo dục nghề nghiệp, đang được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược hội nhập hiện nay.

Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của các đối tác trong việc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực đang đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ.

Chính vì thế, những mô hình hợp tác đẩy mạnh sự kết hợp giữa "Nhà trường - Doanh nghiệp - Các viện nghiên cứu - Các tổ chức quốc tế" sẽ là xu hướng chủ đạo trong tương lai.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tích cực thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế nhằm tăng cường sự hỗ trợ từ các đối tác, giúp họ tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào thị trường giáo dục Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn và sẵn sàng thu hút các trường đại học hàng đầu trên thế giới đến mở phân hiệu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thưa bà, sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh cụ thể được thể hiện qua những lợi thế và tiềm năng nào từ mỗi phía?

Sự bổ trợ này thể hiện rất rõ qua tiềm năng của cả hai bên:

Việt Nam sở hữu một thị trường giáo dục rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng, luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các đối tác Anh. Hiện nay, Việt Nam có hơn 25 triệu học sinh, sinh viên tại gần 55.000 cơ sở giáo dục, trong đó có trên 2 triệu sinh viên đại học và cao đẳng. Với cơ cấu dân số vàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng truyền thống văn hóa coi trọng đầu tư cho giáo dục, Việt Nam là thị trường đặc biệt hấp dẫn đối với các đối tác quốc tế nói chung và Vương quốc Anh nói riêng. Bên cạnh đó, nhu cầu của xã hội đối với các chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là giảng dạy bằng tiếng Anh, đang rất lớn.

Vương Quốc Anh sở hữu nền giáo dục lâu đời, có uy tín cao với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, linh hoạt và rất năng động trong hợp tác quốc tế. Hiện Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia. Nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học các chương trình liên kết cấp bằng, chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận quốc tế và các chương trình hàng đầu được triển khai ngay tại Việt Nam. Ngoài ra, hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang trực tiếp học tập tại Vương quốc Anh.

Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua các diễn đàn chuyên sâu, hai bên sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác mới và sáng tạo – từ các chương trình liên kết đào tạo, chương trình song bằng đến hợp tác nghiên cứu và thu hút đầu tư. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ GD&ĐT cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Vương quốc Anh triển khai các hoạt động hợp tác bền vững, thực chất và mang lại hiệu quả cao nhất tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn bà!