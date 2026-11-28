Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Hướng dẫn kỹ thuật kết nối, đồng bộ, cập nhật và khai thác, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn tạo cơ sở kỹ thuật chung cho việc kết nối, trao đổi, đồng bộ và khai thác dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác, bảo đảm liên thông, an toàn và bảo mật.

Tại hướng dẫn, Bộ Nội vụ cho biết dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp được khai thác, sử dụng phục vụ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị công.

Nguồn dữ liệu này còn phục vụ cho việc giám sát, phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển quốc gia; hỗ trợ quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền; tạo lập, chuẩn hóa, đồng bộ các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, nguồn dữ liệu cũng phục vụ việc cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế số, xã hội số; phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; quan hệ hợp tác quốc tế để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Việc sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo hướng dẫn, các nhóm dữ liệu được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp gồm 19 nhóm nghiệp vụ, thể hiện bao quát từ thông tin người lao động, quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến hỗ trợ đào tạo, xử lý các khoản phải thu hồi…

Cụ thể, dữ liệu này gồm các thông tin cơ bản về người lao động; hợp đồng lao động và đơn vị làm việc cuối cùng; hưởng trợ cấp thất nghiệp; quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp; việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; đề nghị tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi chuyển đi; thông tin đề nghị tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi chuyển đến.

Cơ sở dữ liệu còn bao gồm thông tin hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đối với người lao động; hủy quyết định hỗ trợ đào tạo đối với người lao động; hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Ngoài ra còn có thông tin thu hồi tiền hỗ trợ đào tạo đối với người lao động; thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; thông tin thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm đối với người sử dụng lao động.

Các dữ liệu khác cũng được đề cập là thông tin hủy quyết định hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm đối với người sử dụng lao động; danh sách người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Hướng dẫn của Bộ Nội vụ nêu rõ, hệ thống thông tin tham gia kết nối với cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Đồng thời, thực hiện phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ được xác định cho từng hệ thống, tuân thủ pháp luật hiện hành và yêu cầu an toàn tại thỏa thuận kết nối.

Trường hợp có yêu cầu tối thiểu riêng đối với tuyến kết nối cụ thể, thì thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước khi đưa kết nối vào khai thác, hoặc khi có thay đổi ảnh hưởng đến an toàn thông tin, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định, và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp phạm vi thay đổi và cấp độ của hệ thống.

Việc sử dụng, kế thừa kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đã có chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định áp dụng; không mặc nhiên được miễn đánh giá do trước đó đã kết nối với một hệ thống khác.

Cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối gửi đề nghị đến Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) để tổng hợp và phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, đơn vị vận hành và các bên liên quan xác nhận phạm vi dữ liệu, tuyến kết nối, phương án xác thực, phân quyền và địa chỉ dịch vụ. Thông tin định danh kỹ thuật chỉ được cấp theo cơ chế của nền tảng cung cấp dịch vụ.