Kết nghĩa với Buôn, Bon dân tộc thiểu số - một phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: ThS. Phạm Văn Sử
Đơn vị: Phó Trưởng khoa, Nhà nước và pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ket-nghia-voi-buon-bon-dan-toc-thieu-so-mot-phuong-thuc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-471094.html