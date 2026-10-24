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Kết nghĩa với Buôn, Bon dân tộc thiểu số - một phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: ThS. Phạm Văn Sử

Đơn vị: Phó Trưởng khoa, Nhà nước và pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

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ThS. Phạm Văn Sử

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ket-nghia-voi-buon-bon-dan-toc-thieu-so-mot-phuong-thuc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-471094.html