Kết nghĩa với Buôn, Bon dân tộc thiểu số - một phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giá heo hơi hôm nay 24/10, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, thị trường heo hơi cả nước vẫn chứng kiến sắc đỏ bao trùm trên diện rộng. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đã lùi sâu về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.