Kết nghĩa đồng bằng - miền núi ở Đà Nẵng: Từ sẻ chia đến cùng phát triển

Kết nối sản phẩm vùng cao, mở hướng sinh kế

Tại xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), chương trình kết nghĩa với phường Hòa Cường đang mở hướng kết nối tiêu thụ các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, cau, bưởi da xanh tại thị trường trung tâm thành phố.

Anh Nguyễn Đại Châu (trú thôn Thăng Phương, xã Trà Tân) chia sẻ: “Từ khi địa phương kết nghĩa với phường Hòa Cường, việc tiêu thụ nông sản trở nên thuận lợi hơn rất nhiều”.

Hiện anh Châu có gần 10ha sầu riêng, dự kiến khi cây cho trái rộ, sản lượng có thể đạt gần 100 tấn mỗi năm. Anh kỳ vọng việc kết nối thị trường sẽ giúp đầu ra ổn định, tạo thêm động lực đầu tư sản xuất.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, phường Hải Châu kết nối doanh nghiệp nhằm hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ cây sả.

Trong khi đó, tại Lễ hội An Hải năm 2026, phường An Hải bố trí 2 gian hàng để xã Trà Linh giới thiệu sâm Ngọc Linh, dược liệu và sản phẩm địa phương. Cùng với đó, 20 nghệ nhân Trà Linh biểu diễn cồng chiêng, múa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, góp phần quảng bá văn hóa vùng cao.

Tại Trà Leng, phường Sơn Trà kết nối doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hỗ trợ tiêu thụ quế, gạo lứt; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phối hợp nghiên cứu đề án phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo phường Sơn Trà trao tặng sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng” cho lãnh đạo hai xã Trà Leng và Hiệp Đức tại hội nghị sơ kết một năm kết nghĩa.

Những công trình gắn kết nghĩa tình

Giữa tháng 10/2026, xã Trà Leng tiếp nhận kho cứu trợ khẩn cấp do phường Sơn Trà vận động doanh nghiệp xây dựng, giúp địa phương chủ động dự trữ nhu yếu phẩm khi thiên tai gây chia cắt giao thông.

Cùng dịp, Trà Leng được trao 7 tấn hàng hóa thiết yếu trị giá 170 triệu đồng phục vụ cứu trợ.

Sau hơn một năm kết nghĩa, phường Sơn Trà huy động hơn 2,1 tỷ đồng cùng hơn 25 tấn hàng hóa, hiện vật hỗ trợ Trà Leng.

Hơn 20 đoàn công tác đã đến địa phương, triển khai các hoạt động như lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, dẫn nước sạch về trường học, sửa chữa nhà ở và khắc phục thiên tai.

Các trường học ở hai địa phương hình thành 6 cụm kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, hỗ trợ trang thiết bị và học sinh khó khăn.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, chia sẻ, “nghĩa tình ấy đã đi vào từng ngôi nhà, từng mái trường, từng chuyến hàng cứu trợ”.

Xã Hiệp Đức cũng huy động 170 triệu đồng và 2 tấn gạo hỗ trợ Trà Leng khắc phục thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa và chăm lo học sinh khó khăn.

Tại Trà Tân, chương trình kết nghĩa với phường Hòa Cường mang đến nhiều hỗ trợ về giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Hai công trình “Thư viện xanh” trị giá 120 triệu đồng được triển khai tại Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Cao Vân.

Hai địa phương còn phối hợp khám, cấp thuốc và cắt kính miễn phí cho hơn 400 lượt người dân, học sinh. Sau thiên tai, phường Hòa Cường vận động gần 420 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 42 ngôi nhà bị hư hỏng.

Tại xã biên giới Đắc Pring, phường An Khê huy động hơn 599 triệu đồng sau một năm kết nghĩa. Cầu dân sinh thôn 49B trị giá 120 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng, cùng 20 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt tại các thôn.

Ở Hùng Sơn, chương trình kết nghĩa với phường Hải Châu huy động khoảng 1,8 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, hiện vật hỗ trợ người dân.

Sau khi hợp nhất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đà Nẵng có diện tích khoảng 7.761km², chiếm 65,4% diện tích thành phố, với khoảng 164.095 người thuộc hơn 39 thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Địa bàn rộng, giao thông cách trở đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Ngày 29/7/2025, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã. Ban đầu, 60 xã, phường đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Ngày 29/10/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ban hành Thông báo số 189/TB-MTTQ-BTT, điều chỉnh phân công 56 xã, phường đồng bằng cùng các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp hỗ trợ 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa phường Sơn Trà, xã Trà Leng và xã Hiệp Đức ngày 6/11, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận kết quả bước đầu của ba địa phương, nhất là việc huy động nguồn lực, triển khai các công trình thiết thực.

Ông Vĩnh đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh, chú trọng hợp tác phát triển sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.

“Chương trình kết nghĩa không đơn thuần là sự hỗ trợ giữa địa phương có điều kiện thuận lợi hơn với địa phương còn khó khăn, mà sâu xa hơn là sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác cùng phát triển trong một thành phố thống nhất”, ông Vĩnh nhấn mạnh.