Kết nạp mới 19 đảng viên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng
Hiện nay, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai có 15 chi, đảng bộ trực thuộc. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới.
Trong đó, các cấp ủy chủ động rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 19 đảng viên mới.
Qua đó, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ket-nap-moi-19-dang-vien-trong-luc-luong-bo-doi-bien-phong-post913989.html