Kết nạp mới 19 đảng viên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng

Trong đó, các cấp ủy chủ động rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội.

Cấp ủy các cấp quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 19 đảng viên mới.

Các đảng viên mới được kết nạp góp phần bổ sung lực lượng, xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh.

Qua đó, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.