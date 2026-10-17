Kết nạp 35 đảng viên mới trong lực lượng Bộ đội Biên phòng

Đại diện cấp ủy trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng Cao Bằng”, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là chiến sĩ nghĩa vụ là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại các xã biên giới.

Việc kết nạp đảng viên mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời tạo động lực để các đảng viên trẻ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên trẻ là người địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và gắn bó với địa bàn, là nguồn nhân lực chính trị quan trọng, góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở các xã biên giới vững mạnh, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.