Kết nạp 2.210 đảng viên, đạt 98,8% chỉ tiêu năm 2026

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tháng 9 năm 2026, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kết nạp được 233 đảng viên mới. Trong đó, có 111 đảng viên nữ, chiếm 47,6%; 34 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 14,6%; 23 đảng viên theo tôn giáo, chiếm 9,8%; 137 đoàn viên, thanh niên, chiếm 58,8%; 79 cán bộ, công chức, viên chức, chiếm 34%; 17 học sinh, sinh viên, chiếm 7,3%; 62 đảng viên ở thôn, tổ dân phố, chiếm 26,6%.

Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên mới. Ảnh: Thái Thịnh.

Như vậy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 2.210/2.236 đảng viên, đạt 98,8% chỉ tiêu được giao. Cơ cấu đảng viên mới kết nạp gồm: 1.158 nữ, chiếm 52,4%; 254 người dân tộc thiểu số, chiếm 11,5%; 191 người theo tôn giáo, chiếm 8,6%; 1.295 đoàn viên, thanh niên, chiếm 58,6%; 817 cán bộ, công chức, viên chức, chiếm 37%; 264 học sinh, sinh viên, chiếm 12%; 601 đảng viên ở thôn, tổ dân phố, chiếm 27,2%.

Kết quả trên cho thấy công tác phát triển đảng viên của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục được triển khai tích cực, bám sát chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ cao nhất trong số đảng viên mới kết nạp từ đầu năm đến nay. Công tác phát triển đảng viên chú trọng tạo nguồn từ nữ giới, đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và địa bàn thôn, tổ dân phố, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh.