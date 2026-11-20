Du khách nước ngoài ngồi thuyền tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, năm 2025.

Ngày 20/11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh người chèo đò tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động "chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để yêu cầu tiền tip" trên mạng xã hội.

Trước đó, Tổ kiểm tra của đơn vị phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh làm việc với Ban Quản lý (BQL) khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Chưa đủ căn cứ kết luận

Qua buổi làm việc, BQL thừa nhận những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa (tiền tip), gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ.

Với sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã rà soát dữ liệu camera tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan nhưng chưa tìm thấy hình ảnh "người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị khách tiền boa" như nội dung phản ánh.

Sở Du lịch và BQL cũng liên hệ, đề nghị người đăng tải cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, song đến nay chưa nhận được thông tin bổ sung.

Những cánh đồng lúa ở Tam Cốc - Bích Động nở rộ, du khách ngồi thuyền xuôi dòng, ngắm cảnh sắc hai bên, năm 2025.

"Do đó, với những tài liệu hiện có, chúng tôi chưa đủ căn cứ xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể", đại diện Sở Du lịch nói.

Ngành du lịch Ninh Bình chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời nhìn nhận đây là vấn đề cần nghiêm túc xem xét, không né tránh và phải có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý, phục vụ.

Sở khẳng định sẽ tiếp tục xác minh sự việc và xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm, "vừa bảo vệ những người làm tốt, vừa ngăn chặn các hành vi tiêu cực".

Tiền tip hoàn toàn tự nguyện

Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu BQL Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ khách, nhất là đội ngũ lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền boa, gây phiền hà hoặc ứng xử thiếu văn minh.

BQL cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc tiền boa hoàn toàn tự nguyện, rà soát và thực hiện nghiêm quy chế phục vụ khách du lịch. Đơn vị chú trọng tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp phục vụ khách; phát huy trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo vệ hình ảnh điểm đến.

Bên cạnh đó, BQL cần nâng cao hiệu quả hệ thống giám sát, duy trì đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh, thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục để hạn chế tình trạng tiêu cực tái diễn.

Du khách khám phá 3 hang động tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, năm 2025.

Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014. Đây là một trong những điểm đến tiêu biểu của Ninh Bình, thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế.

Tuần Du lịch Ninh Bình với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" được tổ chức hàng năm, trở thành sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến và thu hút du khách.

Những nỗ lực bảo tồn, nâng cao chất lượng điểm đến được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Năm 2025, Tam Cốc - Bích Động được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh trong hệ thống Travellers' Choice, thuộc nhóm 10% điểm đến được du khách yêu thích trên thế giới.

Năm 2026, khu du lịch tiếp tục nhận giải VITA Awards của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ở hạng mục "Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống".

"Những kết quả này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý và chất lượng phục vụ khách. Chúng tôi không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ", đại diện Sở Du lịch nhấn mạnh.

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Châu Sa