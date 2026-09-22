Kết luận thanh tra vụ khiếu nại của hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh minh họa: thanhtra.com.vn

Đáng chú ý, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 4/4/2007 của UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ) về việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà theo quy định tại khoản 19 Điều 17 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo: UBND tỉnh Phú Thọ và UBND thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, nếu có đủ căn cứ pháp lý, phải tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Giao cơ quan chức năng của Thành phố hướng dẫn hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà hoàn thiện các thủ tục củng cố tổ chức theo Luật Hợp tác xã hiện hành để tiếp tục hoạt động (nếu đơn vị có nhu cầu). Kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý đúng quy định đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền trước đây, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp do đã cắm mốc mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trên đất chưa được khắc phục triệt để.

Giao UBND xã Yên Xuân trực tiếp làm việc với hợp tác xã và ông Nguyễn Ngọc Nguyên để yêu cầu các bên phối hợp giải quyết dứt điểm quyền lợi, tránh khiếu kiện kéo dài; trường hợp không đạt được tiếng nói chung, hướng dẫn các bên khởi kiện tại Tòa án theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 10/9/2026, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9237/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan về thực hiện Kết luận thanh tra số 629/KL-TTCP ngày 28/8/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện Kết luận thanh tra số 629/KL-TTCP ngày 28/8/2026 của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khiếu nại kéo dài gần 20 năm

Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà được thành lập năm 1999 trên cơ sở tổ hợp tác gồm ông Trần Văn Cầu, ông Nguyễn Ngọc Nguyên, ông Trần Duy Tiến (con ông Cầu), ông Nguyễn Đức Ngọc (con ông Nguyên) và các xã viên khác; trụ sở tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ.

Ngày 23/6/1999, ông Trần Văn Cầu, ông Nguyễn Ngọc Nguyên cùng 6 người khác đăng ký thành lập Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà và bầu ban quản trị, ban kiểm soát.

Cuối tháng 8/1999, UBND huyện Lương Sơn cấp giấy chứng nhận kinh doanh và năm 2000 xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh cùng vốn điều lệ cho hợp tác xã.

Ngày 8/11/1999, UBND huyện Lương Sơn ban hành quyết định giao đất lâm nghiệp cho hợp tác xã với tổng diện tích hơn 280 ha, bao gồm 250 ha đất đã được UBND xã Tiến Xuân cho tổ hợp tác của ông Cầu, ông Nguyên, ông Tiến và ông Ngọc thuê từ năm 1995.

Ngày 14/11/1999, UBND huyện Lương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, diện tích hơn 280ha (gồm hơn 104 ha đất trồng rừng và gần 177 ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ), thời hạn sử dụng đến ngày 8/11/2049.

Sau đó phát sinh nhiều khiếu nại và quá trình giải quyết của cơ quan chức năng kéo dài nhiều năm. Tháng 4/2007, UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ) ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã này.

Không đồng tình, Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà gửi đơn khiếu nại và sự việc đã kéo dài suốt gần 20 năm. Đầu tháng 4 năm nay, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về vụ việc trong 35 ngày.