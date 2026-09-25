Kết luận thanh tra tại ACB Thuận An: Chỉ rõ loạt thiếu sót trong hoạt động cấp tín dụng

Tích cực triển khai ngân hàng số và các chính sách tiền tệ

Đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã tiến hành làm việc trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Thuận An trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2026 đến ngày 5/8/2026. Thông báo kết luận thanh tra mới đây cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/5/2026, chi nhánh này đã bám sát và triển khai tốt các chính sách tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như Hội sở chính.

Trong thời gian qua, ACB Thuận An đã thực hiện có hiệu quả các chiến lược kinh doanh gắn liền với việc phát triển dịch vụ ngân hàng số ACB ONE. Quá trình triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa này mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch.

Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ của chi nhánh đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Việc tuân thủ định hướng chung giúp ngân hàng duy trì sự ổn định trong hoạt động xuyên suốt thời kỳ được thanh tra.

Lộ diện loạt điểm nghẽn trong khâu thẩm định và giám sát tín dụng

Bên cạnh những kết quả tích cực, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại ACB Thuận An cần phải rút kinh nghiệm và thực hiện rà soát để khắc phục, chỉnh sửa, qua đó giảm thiểu rủi ro. Các vấn đề này chủ yếu tập trung vào quá trình hoạt động cấp tín dụng liên quan đến nguyên tắc vay vốn.

Cụ thể, khâu thẩm định, xét duyệt và quyết định cho vay tại chi nhánh bộc lộ những điểm cần khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay và việc theo dõi tuân thủ điều kiện phê duyệt tín dụng cũng chưa được thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện chính sách bình ổn lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước còn tồn tại thiếu sót.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về mặt chủ quan, một số cán bộ còn thiếu biện pháp quản lý, giám sát khoản vay khách hàng hoặc có biểu hiện chủ quan trong khâu thu thập tài liệu, chứng từ chứng minh nội dung thẩm định. Quá trình làm việc chưa tuân thủ triệt để quy định nội bộ và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với các vấn đề nêu trên, trách nhiệm được xác định thuộc về Hội sở, Ban lãnh đạo Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp theo từng thời điểm. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 2 khuyến nghị và yêu cầu thực hiện 5 kiến nghị khắc phục, bảo đảm ACB Thuận An hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.