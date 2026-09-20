Kết luận thanh tra loạt vi phạm của Công ty Phú Minh Vina

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 648/KLTT-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (Công ty Phú Minh Vina).

Đáng chú ý, trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an. Đây 4 nhóm hành vi được xác định có dấu hiệu của các tội gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.

Đổ trái phép hàng nghìn tấn chất thải

Công ty Phú Minh Vina có trụ sở chính và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại lần 5 ngày 24/12/2021, có hiệu lực đến ngày 24/12/2026.

Kết luận thanh tra cho biết, theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Công ty Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý khoảng 199.294,7 tấn chất thải các loại, trong đó chất thải nguy hại khoảng 86.544,4 tấn, chiếm khoảng 43,4%. Tổng doanh thu trong giai đoạn 2023-2025 khoảng 584,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều vấn đề trong hoạt động thu gom, vận chuyển, tiếp nhận và xử lý chất thải của doanh nghiệp.

Trong đó, ngày 1/7/2025, Công ty Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi để thuê phương tiện vận chuyển. Theo Kết luận thanh tra, tính đến ngày 28/6/2026, Công ty Đức Minh Khôi đã thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản để đổ trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của “Tội gây ô nhiễm môi trường,” quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong những vụ việc mà Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hơn 10.500 tấn chất thải được chuyển sang bãi rác

Cũng trong kết luận, Thanh tra Chính phủ làm rõ việc Công ty Phú Minh Vina chuyển giao một lượng lớn chất thải cho Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Theo Kết luận thanh tra, từ năm 2023 đến ngày 25/6/2026, Công ty Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Tổng khối lượng theo sổ sách, chứng từ và tài liệu do Công ty Phú Minh Vina cung cấp khoảng 10.582,8 tấn. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy số chất thải này được vận chuyển chủ yếu từ Xưởng số 2 - nơi chứa chất thải nguy hại của Nhà máy Phú Minh Vina đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản thuộc Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 07:2025/BNNMT.

Từ các tài liệu, kết quả giám định và xác minh, Thanh tra Chính phủ nhận định hành vi này có dấu hiệu của “Tội gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ, tài liệu vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kiến nghị xem xét khởi tố và xử lý theo quy định.

Hơn 1.000 tấn chất thải không được xử lý theo quy định

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhóm hành vi liên quan trực tiếp đến việc quản lý, xử lý chất thải nguy hại. Cụ thể, từ ngày 8/1/2025 đến ngày 26/6/2026, Công ty Phú Minh Vina đã vận chuyển khoảng 118,2 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định.

Ngoài ra, từ tháng 6/2025 đến ngày 29/6/2026, xe ô tô biển kiểm soát 29E-04314 đã vận chuyển khoảng 1.041,8 tấn chất thải được tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải. Trong số này có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại, nhưng số chất thải nói trên không được đưa về Nhà máy Phú Minh Vina để xử lý theo quy định.

Như vậy, tổng khối lượng của hai nhóm chất thải nêu trên khoảng 1.160 tấn, trong đó có 691,3 tấn chất thải nguy hại. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại” quy định tại Điều 236 Bộ luật Hình sự.

Hai phần mềm kế toán, hơn 8,4 tỷ đồng ngoài sổ sách

Bên cạnh các vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Thanh tra Chính phủ còn làm rõ dấu hiệu vi phạm trong công tác kế toán, tài chính và thuế tại Công ty Phú Minh Vina.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2026, doanh nghiệp sử dụng đồng thời 2 phần mềm kế toán. Trong đó, phần mềm MISA được sử dụng để ghi sổ, lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan Nhà nước; trong khi phần mềm Dtech được sử dụng để hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh thực tế khác với phần mềm MISA.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Phú Minh Vina đã bỏ ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt hơn 8,446 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về kế toán” theo điểm đ khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự và “Tội trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính tại Công ty Phú Minh Vina, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.215 tấn; vận hành lò đốt chất thải nguy hại ngoài danh mục được cấp phép và báo cáo chênh lệch hơn 35.211 tấn chất thải nguy hại trong 3 năm.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, các biện pháp xử lý được kiến nghị gồm phạt tiền, đình chỉ hoạt động xử lý chất thải rắn thông thường và tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời hạn từ 6-9 tháng./.