Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Kết luận nêu rõ thời gian qua, nước ta đã đạt được một số kết quả bước đầu trong khai thác, phát triển không gian tầm thấp; tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Để không gian tầm thấp trở thành ngành công nghệ chiến lược, động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây./.