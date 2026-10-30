Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển KTXH: Các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tại Kết luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: Năm 2027, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu: Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.