Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (ngày 16/10/2026), Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trình bày chuyên đề Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả slide những nội dung cốt lõi của Kết luận số 106-KL/TW được trình bày tại hội nghị.
Xem chi tiết Slide tại đây.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/ket-luan-so-106-kltw-ngay-15102026-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-ve-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thuc-hien-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2026-ke-hoach-nam-2027-857444