Kết luận số 103-KL/TW về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, những chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược, là những việc phải làm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.