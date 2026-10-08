Kết luận liên quan đến G-Dragon trong vụ kiện bản quyền

Sau quá trình điều tra kéo dài, cảnh sát đã đi đến kết luận không có căn cứ truy cứu trách nhiệm đối với G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) và nhà sản xuất điều hành Yang Hyun Suk trong vụ việc bị tố cáo vi phạm Luật Bản quyền. Đáng chú ý, quá trình điều tra từng bao gồm cả việc khám xét trụ sở YG Entertainment.

Cảnh sát đã đi đến kết luận không có căn cứ truy cứu trách nhiệm đối với G-Dragon.

Theo cảnh sát, ngày 7/4, Đồn cảnh sát Mapo Seoul đã quyết định không chuyển hồ sơ sang công tố đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk - những người bị khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật Bản quyền, đồng thời khép lại cuộc điều tra.

Trước đó, khoảng tháng 11/2024, một nhạc sĩ A đã đệ đơn tố cáo G-Dragon và Yang Hyun Suk, cho rằng hai người đã tự ý sao chép và phát hành một tác phẩm âm nhạc do ông sáng tác trước đó mà không được sự đồng ý.

Theo đơn tố cáo, A cho biết ông đã chính thức đăng ký một ca khúc với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc vào tháng 1/2001. Tuy nhiên, ca khúc này sau đó bị cho là đã được sao chép trái phép, đổi tên rồi sản xuất và phát hành dưới dạng album vào tháng 4/2009.

Tác phẩm trở thành tâm điểm tranh chấp là ca khúc nằm trong album hip-hop tuyển tập phát hành năm 2001. A cũng cho rằng ca khúc này từng được sử dụng trái phép trong một số sân khấu, trong đó có concert solo của G-Dragon vào năm 2009.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát tiến hành các biện pháp điều tra mạnh nhằm làm rõ sự thật. Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul, đồng thời triệu tập những người liên quan để lấy lời khai và tiến hành phân tích các tài liệu về quá trình sản xuất, phân phối ca khúc.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện các bằng chứng và lời khai, cảnh sát kết luận khó có thể xác định G-Dragon và Yang Hyun Suk có chủ ý xâm phạm bản quyền hoặc thực hiện hành vi sao chép trái phép. Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định không chuyển vụ án sang công tố và khép lại vụ việc.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở YG Entertainment, đồng thời triệu tập những người liên quan để lấy lời khai và tiến hành phân tích các tài liệu.

Cuộc điều tra quy mô lớn, thậm chí từng phải sử dụng biện pháp khám xét, cuối cùng được khép lại với kết luận không có căn cứ buộc tội. Kết quả này giúp G-Dragon và Yang Hyun Suk tháo gỡ rủi ro pháp lý liên quan đến cáo buộc bản quyền đã kéo dài trong thời gian qua.