Kết luận điều tra vụ tài xế Mai Anh Nhật SN 1983

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Mai Anh Nhật (SN 1983, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h55 ngày 30/1/2026, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình điều khiển ô tô tham gia giao thông, Mai Anh Nhật lái xe bán tải đuổi theo và chặn ô tô do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1962, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) điều khiển. Trong quá trình này, xe của Nhật va chạm với xe ông Hùng.

Sau va chạm, ông Hùng mở cửa bước xuống xe thì bị Nhật dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu và dùng chân đá vào phía bên trái vùng cổ. Ông Hùng bất tỉnh, nằm trên đường.

Đối tượng Mai Anh Nhật. Ảnh: Công an Tây Ninh ↵

Thấy ông Hùng bất tỉnh, người dân yêu cầu Nhật đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhật sau đó đưa ông Hùng lên thùng xe bán tải của mình, chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu.

Sau đó, ông Hùng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa điều trị rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến khoảng 23h ngày 31/1/2026, ông Hùng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế trong quá trình tham gia giao thông, tránh để những mâu thuẫn tức thời dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc.