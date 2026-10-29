Kết luận điều tra được công bố sau hơn 4 năm bé trai người Nhật bị hút vào thành hồ bơi tử vong

Thành hồ bơi nơi cháu Yukiji bị hút vào không thể tự thoát ra. Ảnh: Liên Trần

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 10h19, ngày 05/04/2022, sau khi ăn sáng, 3 gia đình chị V., chị L. và chị Huỳnh Thị Anh Thư cho 4 con ra hồ bơi sông Lười trong Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né để chơi.

Cả 4 cháu mặc đồ bơi nhưng không mang áo phao vì đều biết bơi, trong khi hồ bơi sâu 01 mét, mực nước khi các cháu đứng thẳng chỉ đến ngực. Nhân viên cứu hộ của Khu du lịch này cũng không yêu cầu các cháu mặc áo phao.

Các cháu chơi trò "trốn tìm" dưới hồ bơi, một lúc sau, không thấy cháu Hanawa Yukiji (con trai của chị Huỳnh Thị Anh Thư - PV) đâu nên các cháu chia nhau đi tim xung quanh.

Miệng hút nơi cháu Yukiji gặp nạn. Ảnh: Liên Trần

Đến khoảng 10h32, các cháu nhìn thấy Yukiji đang bị đuối nước ở vị trí miệng hút của máy massage số 2 hồ bơi Lười. Yukiji ở tư thế toàn thân dưới nước, mặt hướng lên trời và hướng ra giữa hồ bơi, lưng bị dính chặt vào miệng ống hút thành hồ bơi. Hai cháu S. và K. đứng đối diện Yukiji nhìn qua làn nước, mỗi cháu một bên cùng kéo tay Yukiji ra khỏi ống hút của hồ bơi nhưng không được. Lúc này, có 1 nam thanh niên đến hỏi "cháu đang làm gì vậy?", nhận ra các cháu đang kéo Yukiji dưới nước nên đã đứng gập lưng xuống dùng 2 tay kéo cháu Yukuji khỏi miệng ống hút xả hồ bơi Lười nhưng không được, nên đã hô hoán cho mọi người xung quanh cứu giúp.

Cháu Hanawa Yukiji được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Phần lưng và tay của cháu Yukiji có các vết hằn hình vuông (kích thước 4x4cm) xếp thẳng hàng.

Phần lưng của nạn nhân khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022, sau đó tháng 3/2025 thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra kéo dài hơn 4 năm của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (sau khi sáp nhập).

Trong quá trình thực nghiệm điều tra, có 2 người lớn xuống hồ bơi thực nghiệm. Khi người phụ nữ đặt lưng vào miệng hút và che hết miệng hút thì miệng hút dính chặt cơ thể của vào miệng hút. Người phụ nữ này đã tự thoát ra được khỏi miệng hút. Khi người đàn ông đặt toàn bộ vùng lưng che kín toàn bộ miệng hút trong khoảng thời gian 02 phút thì vùng lưng của người này có in các ô vuông của tấm lọc miệng hút. Kiểm tra các miệng hút/xả khác của hồ bơi sông Lười thì 2 người này xác nhận không bị hút.

Lưng của người lớn tham gia thực nghiệm cũng có vết hằn tương tự nạn nhân. Ảnh: LSK

Lần thực nghiệm lại, 1 cháu bé có hình thể giống nạn nhân được đưa xuống hồ bơi. Khi Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né vận hành máy móc theo điều kiện hoạt động ngày 05/4/2022 (ngày mà cháu Yukiji bị hút vào và tử vong - PV) và tiến hành cho cháu bé đứng áp sát lưng vào miệng ống hút máy massage số 2 (vi trí số 6, nơi phát hiện cháu Hanawa Yukiji bị đuối nước - PV) thì cháu bé này bị hút dính chặt vào miệng ống hút không thể tự thoát ra được.

Tại Bản kết luận giám định tư pháp số: 138A/CDMI-TVXD, ngày 25/12/2024 của Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, trong đó có kết luận:

- Người quyết định đầu tư chưa thực hiện phê duyệt các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu cho Hệ thống bơm hút/xá massage khi thực hiện phê duyệt dự án theo quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư chưa tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ Hệ thống bơm hút/xả massage giai đoạn thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 57 và Điều 58, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điểm c, Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Đơn vị thiết kế công nghệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Công nghệ Quốc Khang (bị can Nguyễn Quốc Quân là giám đốc - PV) áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài khi thiết kế công nghệ Hệ thống bơm hút xả massage nhưng không thực hiện đệ trình bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, còn có các sai phạm khác của Đơn vị thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng.

Đối với Công ty Quốc Khang, bản Kết luận điều tra cho biết, hành vi Trực tiếp thiết kế sơ đồ nguyên lý công nghệ hồ bơi trong khi không đủ năng lực; sử dụng nguyên vật liệu (lưới che miệng hút) không đạt tiêu chuẩn dẫn đến việc vận hành xảy ra kẹt hút. Bị can Nguyễn Quốc Quân không có năng lực trong thiết kế công nghệ hồ bơi, không biết các tiêu chuẩn ANSI/APSP-16 2011 (tiêu chuẩn đề cập trong thuyết minh thiết kế công nghệ) và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam TCVN 12187-3:2018 liên quan đến hệ thống hút/xả hồ bơi nên đã thực hiện việc thiết kế công nghệ hồ bơi, sử dụng nguyên vật liệu (tấm che miệng hút hồ bơi) không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn.

Trong các vi phạm đã được nêu trong Kết luận giám định tư pháp số 138A/ICDM-TVXD của Trung tâm CDMI (Cục Giám định nhà nước) thì "hậu quả chết người do nạn nhân bị hút, dính chặt vào miệng hút và tử vong do ngạt nước trong vụ án sẽ không xảy ra nếu cửa hút/xả có cấu tạo đúng yêu cầu, kỹ thuật".

Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố ông Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1961, ngụ tại TPHCM, Giám đốc Công ty Quốc Khang về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 298 Bộ luật hình sự.

Đối với các cá nhân có liên quan thuộc Chủ đầu tư (Công ty Huỳnh Gia Huy), Ban quản lý dự án (Công ty Novaland), Đơn vị tư vấn giám sát (Công ty ICIC), Nhà thầu chính (Công ty Coma9); căn cứ các tài liệu thu thập được, chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa kiến nghị giải pháp khắc phục: Chủ đầu tư, đơn vị vận hành Centara Mirage Resort Mũi Né cần phải thiết kế, lập phương án sửa chữa đảm bảo an toàn đáp ứng các quy định và phù hợp với điều kiện vận hành của khu du lịch.

Vụ án này đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi, phản ánh hàng chục bài ngay từ khi xảy ra vụ việc, thu hút sự chú ý của công luận. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và đưa tin ngay khi có các diễn biến mới nhất.