Kết luận cuối cùng về mức thuế Hoa Kỳ áp dụng với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam chịu mức thuế CBPG khá cao tại Hoa Kỳ

Theo đó, mức thuế trong Kết luận cuối cùng với mặt hàng trên được áp theo tùy doanh nghiệp.

Với 2 công ty bị đơn bắt buộc, thuế suất là từ 6,36% - 10,71% (mức thuế sơ bộ từ 6,3% - 10,76%).

Thuế suất riêng rẽ áp dụng cho 27 công ty là 7,59%. Đây là mức bình quân gia quyền được xác định trên cơ sở kết quả tính toán của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Và thuế suất toàn quốc áp dụng cho 131 công ty là 25,76%.

Như vậy, so với Kết luận sơ bộ, mức thuế trong Kết luận cuối cùng của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và nhóm doanh nghiệp được hưởng thuế suất riêng rẽ biến động nhẹ. Cụ thể, đối với 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, thuế suất tăng nhẹ từ 6,30% lên 6,36%; và giảm nhẹ từ 10,76% xuống 10,71%.

Đối với nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng rẽ, mức thuế tăng từ 7,56% lên 7,59%.

Đối với nhóm doanh nghiệp chịu thuế suất toàn quốc, mức thuế tiếp tục được duy trì ở mức 25,76%, do không có bên liên quan yêu cầu rà soát đối với nhóm này. Do đó, kết quả rà soát POR20 không làm thay đổi mức thuế đang áp dụng cho nhóm doanh nghiệp nói trên.

Nguyên nhân cho sự thay đổi trên đó là trong quá trình xem xét ý kiến của các bên liên quan, DOC điều chỉnh một số nội dung tính toán so với Kết luận sơ bộ.

Sau khi Kết luận cuối cùng được đăng tải trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định và thu thuế CBPG đối với các lô hàng thuộc kỳ rà soát theo quy định.

DOC dự kiến ban hành hướng dẫn xác định thuế không sớm hơn 35 ngày kể từ ngày công bố Kết luận cuối cùng trên Công báo Liên bang. Các lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ phải nộp tiền ký quỹ thuế CBPG theo mức thuế suất được xác định căn cứ vào tư cách của doanh nghiệp trong vụ việc và mức thuế suất áp dụng tương ứng.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm của Việt Nam chủ động rà soát mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mình; Phối hợp với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ theo dõi việc công bố kết quả cuối cùng, hướng dẫn xác định thuế và yêu cầu ký quỹ;

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt là thông tin về nguyên liệu đầu vào, các yếu tố sản xuất, các loại nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất… để xử lý các vụ việc rà soát tiếp theo;

Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong các kỳ rà soát tiếp theo; bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quán và đúng thời hạn theo yêu cầu của DOC nhằm hạn chế nguy cơ bị áp dụng dữ kiện sẵn có bất lợi (AFA).