Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chủ trì phiên họp về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. (ẢNH: HIỀN HÒA)

Theo Thông báo số 300-TB/BTCTW, ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì phiên họp về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở nội dung kết luận phiên họp Bộ Chính trị ngày 13/11/2026 về tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW; sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW.

Trong thời gian ngắn, công tác rà soát vị trí việc làm đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ Trung ương đến cấp xã, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm toàn hệ thống, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, quản lý biên chế; chuyển từ chủ yếu căn cứ vào tổ chức bộ máy và số người hiện có sang dựa trên chức năng, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế.

Các cơ quan, đơn vị và đầu mối được giao nhiệm vụ thống nhất nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 30/11/2026là hoàn thiện dữ liệu và sản phẩm đã được kiểm chứng, xác định rõ nội dung còn phải hoàn thiện, xử lý bất cập gắn với trách nhiệm cụ thể và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 có căn cứ, có lộ trình khả thi.

Trong đó, tập trung hoàn thiện khung danh mục tham chiếu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm, gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực. Khung danh mục này phục vụ đối chiếu, thống nhất cách gọi và liên kết dữ liệu; không thay thế danh mục vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không mặc nhiên là định mức biên chế.

Cùng với đó, thông qua rà soát vị trí việc làm, tập trung khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thủ tục, quy trình, dữ liệu và hệ thống văn bản; thực hiện đồng bộ Kết luận số 107-KL/TW với Kết luận số 76-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW và Quy định số 208-QĐ/TW, gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tự chủ, xã hội hóa và tinh giản quy trình công việc trong cả bốn khối, ba cấp.

Phân loại rõ văn bản tiếp tục kế thừa, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới; xác định cụ thể nội dung, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những nhiệm vụ phân cấp chưa trọn vẹn, còn giao thoa, chồng chéo, phải xin ý kiến, thẩm định qua nhiều cấp hoặc chưa bảo đảm điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã; kiên quyết cắt giảm khâu trung gian không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm chứng dữ liệu, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, nhất quán và nguồn gốc của dữ liệu; khắc phục tình trạng kê khai hình thức, thiếu thực chất.

Mỗi số liệu phải ghi rõ nguồn, kỳ thống kê và phạm vi; tách dữ liệu đã kiểm chứng với dữ liệu đang rà soát. Tập trung xử lý việc tính trùng công việc, thời gian lao động, nhân lực kiêm nhiệm; bảo đảm liên kết đầy đủ giữa nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm. Quản lý chặt chẽ tài khoản, phân quyền truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế.

Lấy kết quả rà soát vị trí việc làm làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Lượng hóa tác động của phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa đến khối lượng công việc, cơ cấu vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực; xác định rõ công việc được cắt giảm, chuyển giao và phát sinh mới. Trên cơ sở phân định nhiệm vụ, vị trí việc làm tương đồng, dùng chung và đặc thù, chủ động sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có.

Về tiến độ thực hiện, trước 10 giờ ngày 20/11/2026, hoàn thiện, xác nhận dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, địa phương; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý.

Trước ngày 25/11/2026, hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

Trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031. Nội dung chưa đủ căn cứ phải lập danh sách riêng, nêu rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thiện; không đưa số liệu chưa được kiểm chứng vào phương án chính thức.

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