Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng

Trước sáp nhập cấp tỉnh, UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý đối với gần 5.500 cơ sở nhà đất. Sau sáp nhập, số cơ sở nhà đất thực hiện sắp xếp, xử lý là hơn 3.900.

Theo kết luận thanh tra, công tác phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý, sử dụng còn chậm. Việc sắp xếp, xử lý chưa thực hiện đầy đủ theo quy định từng thời kỳ. Trong đó, 212 cơ sở nhà đất trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ chưa được phê duyệt phương án.

Nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất công ở Đà Nẵng. (Ảnh: Tấn Việt)

Đến thời điểm thanh tra (tháng 11/2025), TP Đà Nẵng còn 1.019 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản. TP cũng chưa xây dựng phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ chưa thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị đối với phần lớn cơ sở nhà đất. Việc quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại tỉnh Quảng Nam cũ còn một số tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra trực tiếp đối với 35 cơ sở nhà đất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ, phát hiện các tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Đối với cơ sở nhà đất Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại số 100 đường Tô Hiến Thành, UBND TP Đà Nẵng cũ chưa thực hiện thủ tục giao đất. UBND TP. Đà Nẵng cũ có 22 cơ sở nhà đất chưa thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định; 5 cơ sở nhà đất không thực hiện đăng ký đất đai; 4 cơ sở nhà đất giao Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý nhưng không lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công.

Ngoài ra, Đà Nẵng có 2 cơ sở nhà đất sau sáp nhập 2 địa phương còn chậm thực hiện bàn giao trụ sở làm việc, hồ sơ bàn giao tài sản công chưa đầy đủ theo quy định. Có 8 cơ sở nhà đất bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng, vi phạm quy định tại Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017, Nghị định 167/2017 và Nghị định 67/2021 của Chính phủ.

Trong đó, lô đất của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng vi phạm Luật đất đai 2013 và Luật đất đai 2024. 2 lô đất được giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng quản lý, sử dụng nhưng bị bỏ trống, không đưa vào sử dụng 18- 21 năm, vi phạm quy định tại Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017. Hai cơ sở nhà đất được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ, các sở ngành, đơn vị, cá nhân liên quan giai đoạn 2019 – 2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

UBND TP Đà Nẵng tổ chức rà soát, lập và hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất công theo quy định; Xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công; hoàn thiện quy trình phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai.