Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: Duy Linh)

Nội dung Kết luận số 130-KL/TW như sau:

Tại phiên họp ngày 30/10/2026, xem xét Tờ trình số 26-TTr/BTGTW, ngày 27/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề án hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ", ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp Nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1.1. Tổ chức các hoạt động "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, bảo đảm trang nghiêm, giàu tính biểu tượng, phù hợp truyền thống văn hóa Việt Nam. Phạm vi, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng tưởng niệm, tri ân phải được xác định trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng sự thật lịch sử; bảo đảm tính bao quát, nhân văn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa hoạt động cấp quốc gia với các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và gia đình. Đồng thời, khuyến khích các gia đình chủ động lựa chọn những hình thức tri ân phù hợp lịch sử, truyền thống và điều kiện thực tế. Gắn các hoạt động tưởng niệm, tri ân với công tác an sinh xã hội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và Nhân dân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, trên tinh thần tự giác, tự nguyện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chú trọng phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.

1.2. Lấy "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" làm điểm nhấn để lan tỏa và đưa đạo lý tri ân trở thành giá trị và hành động thường xuyên trong đời sống xã hội; gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, ý thức cộng đồng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống theo hướng sinh động, thiết thực. Kết hợp giáo dục trong nhà trường với gia đình, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn công lao, đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp chương trình hiện hành, đặc điểm từng cấp học.

Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, công trình ghi công, đền thờ, nhà lưu niệm, địa chỉ lịch sử và các thiết chế văn hóa hiện có; nghiên cứu kết nối, hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia và tại các địa phương phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa với công trình hiện có, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp. Đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, số hoá tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bản đồ số về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công, các sự kiện lịch sử quan trọng, các di tích và công trình lịch sử tiêu biểu phục vụ công tác bảo tồn, giáo dục truyền thống và tạo điều kiện để Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động tri ân.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan để thể chế hóa chủ trương ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân.

2.2. Giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công.

2.3 Giao Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức nghi lễ quân sự, nghi lễ Công an nhân dân trong các hoạt động tưởng niệm cấp quốc gia theo quy định; chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong lực lượng vũ trang.

2.4. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; chú trọng chăm lo người có công, gia đình chính sách; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, công trình ghi công, địa điểm lịch sử; tăng cường giáo dục truyền thống, phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân.

2.5. Giao Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân trên tinh thần tự nguyện; phát huy vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp và Nhân dân trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công, gia đình chính sách.

2.6. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan định hướng công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống; hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận này gắn với Kết luận số 91-KL/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.