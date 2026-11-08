Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Kết luận số 112-KL/TW nêu rõ: Tại phiên họp ngày 16/10/2026, sau khi xem xét Tờ trình số 63-TTr/TU, ngày 23/9/2026 và Tờ trình số 64-TTr/TU, ngày 12/10/2026; tiếp thu, giải trình tại Tờ trình số 65-TTr/TU, ngày 27/10/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận, cơ bản thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng chiến lược chủ yếu của Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo báo cáo, đề xuất của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị giao Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tư duy đột phá, tầm nhìn, chiến lược, hướng tới xây dựng thành phố trở thành đô thị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa phát triển đối với vùng và cả nước.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế tổng hợp của thành phố sau hợp nhất; tổ chức không gian phát triển đa tầng, đa cực, xác định rõ chức năng, mối quan hệ liên kết, bổ trợ giữa các cực phát triển, trung tâm động lực, khu chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng. Xác định rõ các ưu tiên chiến lược, trọng điểm, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của quy hoạch; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan. Rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, dự báo, kịch bản tăng trưởng; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nhu cầu và phương án huy động, phân bổ nguồn lực, các điều kiện về thể chế, năng lực quản trị và cơ chế tổ chức thực hiện. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố.

Bộ Chính trị yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, công trình, dự án ưu tiên, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện công khai thông tin về quy hoạch để người dân tham gia đóng góp, hoàn thiện, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch theo đúng thẩm quyền; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch.