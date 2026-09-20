Kết hợp với tổ chức quốc tế để tăng cường tiếng Anh cho học sinh

Trường TH-THCS Victoria Thăng Long 3 tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)với tổ chức Cengage Learning Asia.

Mới đây, Trường TH–THCS Victoria Thăng Long 3 đã nhận “Chứng nhận ghi nhớ hợp tác giáo dục từ Cengage Learning Asia. Cũng trong khuôn khổ này, Trường TH-THCS Victoria Thăng Long 3 tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới tăng cường hợp tác toàn diện trong giai đoạn tiếp theo với tổ chức Cengage Learning Asia.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong tư vấn và lựa chọn các nguồn học liệu quốc tế chất lượng; hỗ trợ chuyên môn trong quá trình triển khai học liệu; tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo và phát triển năng lực giáo viên; tăng cường chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và các thực hành giáo dục hiệu quả.

Trên nền tảng thế mạnh của mỗi bên, sự hợp tác cũng hướng tới cùng nghiên cứu, phát triển và kiến tạo những giá trị giáo dục mới, phù hợp với định hướng chương trình của nhà trường và nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh.

Trường TH-THCS Victoria Thăng Long 3 đã nhận “Chứng nhận ghi nhớ hợp tác giáo dục từ Cengage Learning Asia.

Theo chia sẻ của Ban giám hiệu Trường TH-THCS Victoria Thăng Long 3, tiếng Anh được xác định là một trong những chương trình trọng tâm, được đầu tư bài bản, cập nhật và nâng cấp hàng năm.

Theo đó, nhà trường xây dựng lộ trình học tập xuyên suốt, tăng cường thời lượng và môi trường sử dụng tiếng Anh, đồng thời xác định chuẩn đầu ra rõ ràng theo từng cấp học và từng hệ chương trình.

Đối với các nguồn học liệu của Cengage – National Geographic Learning, đội ngũ chuyên môn của trường sẽ nghiên cứu và khai thác có chọn lọc. Trên nền tảng đó, nhà trường xây dựng và phát triển nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu giáo dục, đặc điểm lứa tuổi và năng lực thực tế của học sinh; gắn học liệu với mục tiêu, chuẩn đầu ra, hoạt động học tập và hệ thống kiểm tra - đánh giá.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn coi trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với các nguồn học liệu quốc tế, đồng thời phát huy năng lực nghiên cứu và phát triển chương trình của đội ngũ chuyên môn.

Sự kết hợp giữa học liệu quốc tế chất lượng - chương trình được phát triển phù hợp - đội ngũ giáo viên được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên chính là nền tảng để những giá trị của học liệu thực sự đi vào từng lớp học và tạo nên hiệu quả học tập cho học sinh.