Kết hợp vitamin C và vitamin D mang lại lợi ích gì?

1. Tăng cường hệ miễn dịch

NỘI DUNG: 1. Tăng cường hệ miễn dịch 2. Củng cố xương chắc khỏe 3. Vết thương có thể mau lành hơn 4. Bổ sung vitamin C và D hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa 5. Kết quả điều trị ung thư có thể khả quan hơn

Vitamin C và D đóng vai trò thiết yếu đối với một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Thiếu hụt một trong hai loại vitamin này sẽ khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Hai loại vitamin này bổ trợ cho nhau bằng cách tăng cường chức năng miễn dịch thông qua các cơ chế khác nhau.

- Vitamin C giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn, cũng như tình trạng sưng đỏ (viêm); hỗ trợ điều hòa các tế bào bạch cầu tham gia vào phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng.

- Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch, tham gia duy trì hàng rào biểu mô và điều hòa đáp ứng miễn dịch, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quá trình sao chép của một số virus và phản ứng viêm.

Sử dụng vitamin C và D cùng nhau có thể hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch. Ảnh AI

2. Củng cố xương chắc khỏe

Tình trạng thiếu hụt vitamin C và D có liên quan đến mật độ khoáng xương thấp, xương giòn (loãng xương) và tăng nguy cơ gãy xương. Việc bổ sung đồng thời vitamin C và D giúp gia tăng khối lượng xương bằng cách thúc đẩy nồng độ osteocalcin, một loại protein quan trọng trong xương. Các loại vitamin này giúp giảm nguy cơ gãy xương nên vitamin C và D được cho là có tác dụng hiệp đồng đối với sức khỏe của xương.

3. Vết thương có thể mau lành hơn

Vitamin C và D đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành vết thương. Do mỗi loại đảm nhận vai trò riêng biệt trong quá trình này, việc kết hợp sử dụng chúng có thể giúp da phục hồi hiệu quả hơn.

Vitamin D giúp da chống lại nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình làm lành vết thương, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm và hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, loại protein cần thiết để hình thành lớp da mới.

4. Bổ sung vitamin C và D hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Việc bổ sung vitamin C và D có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập vào hệ tiêu hóa. Một nghiên cứu nhỏ trên nhóm vận động viên nam cho thấy, việc bổ sung vitamin C, D cùng với nghệ giúp giảm thiểu các vấn đề về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, do nghiên cứu có sử dụng nghệ, nên chưa thể xác định chính xác mức độ lợi ích cụ thể đến từ vitamin C hay vitamin D.

5. Kết quả điều trị ung thư có thể khả quan hơn

Việc kết hợp vitamin C và D ở những người mắc một dạng cụ thể của bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML) - một loại ung thư tủy xương, sẽ giúp giảm nguy cơ gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng do điều trị ung thư (như chảy máu, viêm và nhiễm trùng).

Tuy nhiên, vẫn cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ tác động của vitamin C và D đối với ung thư, vì các bằng chứng hiện có vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Tốt nhất, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa ung thư trước khi sử dụng các loại thực phẩm bổ sung này để được hướng dẫn cụ thể, phù hợp thể trạng từng cá nhân.

Nguồn cung cấp vitamin C và D Có thể tăng cường lượng vitamin C và D thông qua chế độ ăn uống hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung.

Các loại thực phẩm giàu vitamin C bao gồm trái cây họ cam quýt và các loại rau củ. Vitamin D được tạo ra khi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời tiếp xúc với da và khi tiêu thụ các loại thực phẩm như cá hồi, cá ngừ, dầu gan cá.

Đối với vitamin C, người trưởng thành khỏe mạnh cần từ 75 đến 120 miligam (mg) vitamin C mỗi ngày, tùy thuộc vào giới tính cũng như việc đang mang thai hay cho con bú. Người hút thuốc cần bổ sung thêm 35 mg mỗi ngày.

Đối với vitamin D, người trưởng thành khỏe mạnh cần từ 15 đến 20 microgam (mcg), tương đương 600 đến 800 Đơn vị Quốc tế (IU) – vitamin D mỗi ngày, tùy thuộc vào độ tuổi.

Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về việc sử dụng các loại thực phẩm bổ sung này (hoặc bất kỳ loại nào khác) để đảm bảo an toàn tối ưu.