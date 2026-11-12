Kết hợp tinh hoa Đông y và thành tựu y học hiện đại
Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành y tế đang chú trọng phát huy những giá trị của y học cổ truyền, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu y học hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ giúp đa dạng hóa phương pháp điều trị, nâng cao hiệu quả phục hồi sức khỏe mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-hop-tinh-hoa-dong-y-va-thanh-tuu-y-hoc-hien-dai-246261112143214873.htm