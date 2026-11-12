Kết hợp tinh hoa Đông y và thành tựu y học hiện đại

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có 6 người nguy kịch, sau vụ sập một tòa nhà 3 tầng tại quận Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 250 nhân viên cứu hộ và y tế tham gia tìm kiếm người mắc kẹt.