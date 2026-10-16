Kết hợp nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống mua bán người

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai lấy lời khai đối tượng bị bắt trong Chuyên án LC326. Ảnh: Trung Dũng

Trong chuyến công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, một trong những đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nạn nhân, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, chúng tôi được nghe các trinh sát kể lại hành trình đấu tranh, triệt phá Chuyên án LC326 vào tháng 4/2026. Nạn nhân là em Thào Thị N, 16 tuổi, trú tại một bản nghèo vùng cao.

Trung tá Nguyễn Minh Giang, một trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Tội phạm bây giờ tinh vi lắm. Chúng lập các tài khoản giả, dùng hình ảnh bóng bẩy trên TikTok, Facebook để tiếp cận các cháu gái nhẹ dạ. Chúng dùng những lời đường mật, giả vờ yêu đương, rồi hứa hẹn đưa đi làm "việc nhẹ, lương cao" ở các thành phố lớn. Khi nạn nhân mắc bẫy, chúng hướng dẫn đón xe khách hướng thẳng ra biên giới Lào Cai, rồi tìm cách đưa qua biên giới".

Tuy nhiên, những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh, triệt phá đường dây này. Đối tượng Tráng Seo Hồng và đồng bọn đã bị bắt giữ. Chứng kiến giây phút em N òa khóc nức nở khi được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đưa trở về đoàn tụ với gia đình, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp em thoát khỏi những ngày tháng bị các đối tượng mua bán người khống chế, đe dọa ở nơi đất khách.

Tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn được thể hiện rõ qua vụ án bị khởi tố vào đầu tháng 10/2026. Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tra cứu tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện Giàng Thị Ch có dấu hiệu bị các đối tượng tổ chức đưa trái phép sang Trung Quốc để lấy chồng từ cuối năm 2023. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Ban chuyên án được thành lập, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Qua thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt các đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép. Ngày 27/9/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Văn Quang (trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu công nghiệp ở Cầu Kiền, Hải Phòng, dưới vỏ bọc công nhân. Đến ngày 28/9/2026, đồng phạm của Quang là Ly Thền Hồ (trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai) cũng bị bắt giữ khi đang ẩn náu ở địa phương, hành nghề sửa chữa xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã câu kết với một số đối tượng bên kia biên giới, trao đổi, liên lạc qua ứng dụng WeChat để đưa Giàng Thị Ch sang Trung Quốc bán làm vợ với giá thỏa thuận 110.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 400 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu, rạng sáng 25/12/2023, Ly Thền Hồ trực tiếp đưa Giàng Thị Ch lên khu vực cột mốc 154, sau đó trèo qua hàng rào thép gai và ép nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi bị đưa sang Trung Quốc, Giàng Thị Ch được đưa đến tỉnh An Huy. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ do cư trú trái phép, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức, các đối tượng sử dụng công nghệ, ứng dụng liên lạc và tài khoản ẩn danh để trao đổi, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới, tìm cách che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết. Hiện, vụ án đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trực tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá 5 vụ án, chuyên án mua bán người, tiến hành khởi tố và bắt giữ 11 đối tượng phạm tội. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp giải cứu, tiếp nhận và phối hợp hỗ trợ về tâm lý, chăm sóc y tế cho 9 nạn nhân (trong đó, phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái dưới 16 tuổi thuộc các vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Công tác rà soát địa bàn, lập hồ sơ theo dõi, quản lý các đối tượng nghi vấn được thực hiện thường xuyên, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sân khấu hóa công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức cảnh giác. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực phát hiện, sàng lọc thông tin tại khu vực cửa khẩu đã hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Mỗi cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đều nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu nghi vấn. Từ ánh mắt rụt rè, cử chỉ lúng túng đến những bộ hồ sơ, giấy tờ kết hôn, hộ chiếu có dấu hiệu bất thường, các anh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi mua bán người núp bóng môi giới hôn nhân hoặc đưa người đi lao động trái phép. Điển hình như vụ giải cứu một thiếu nữ người Mông sinh năm 2010 vào tháng 7/2026, ngăn chặn hành vi mua bán trẻ em gái qua biên giới của một đường dây xuyên quốc gia.

Qua những chuyến đi cơ sở, tiếp xúc với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chúng tôi nhận thấy, để ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán người, bên cạnh các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, việc nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Tại các xã biên giới Bản Lầu, Mường Khương, chúng tôi có dịp tham gia một buổi tuyên truyền do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu phối hợp với nhà trường tổ chức. Thay vì chỉ phổ biến những quy định pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sân khấu hóa các tình huống dụ dỗ, lừa gạt trên mạng xã hội, phát tờ rơi có hình ảnh minh họa sinh động, nội dung tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số.

Thượng úy Thào Seo Tráng, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, người trực tiếp tham gia tuyên truyền, chia sẻ bằng tiếng Mông với các em học sinh: "Các cháu nhớ nhé, người lạ trên mạng khen mình xinh, hứa cho nhiều tiền, rủ đi chơi xa thì đừng có tin. Muốn đi làm ăn xa phải hỏi bố mẹ, hỏi các chú Biên phòng. Không được tự ý leo rừng, vượt biên chui”.

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao, nhất là học sinh tại các trường bán trú, người dân tham gia chợ phiên và đồng bào ở các bản vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cán bộ Bộ đội Biên phòng chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Nhờ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhiều người dân khi phát hiện con em mình có biểu hiện bất thường, thường xuyên nhắn tin với người lạ hoặc có ý định bỏ nhà đi, đã chủ động đến đồn Biên phòng trình báo, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, ngăn chặn những vụ việc có nguy cơ dẫn đến mua bán người.