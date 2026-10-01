Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, truyền thống “Kính lão, trọng thọ” là nét đẹp văn hóa, đạo lý và là trách nhiệm nhân văn sâu sắc của dân tộc.

Phát huy tinh thần Diên Hồng trong thời đại mới, người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng an sinh xã hội mà còn là nguồn lực quý giá, là chủ thể tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi; chủ động tham mưu chính sách ứng phó với già hóa dân số, phát triển "kinh tế bạc" và đổi mới phương thức hoạt động để Hội thật sự là mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình của hội viên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tình cảm kính trọng, lòng biết ơn và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội lớn, song cũng đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn cần chủ động giải quyết. Trong đó, già hóa dân số là một xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy về công tác người cao tuổi phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ: Từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp; từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi, trong đó có: Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số đã xác định những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ, các cấp, các ngành, địa phương chú trọng phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quan trọng của gia đình, cộng đồng và đất nước.

Theo đó, cần tạo cơ chế, môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục lao động, cống hiến, truyền nghề, truyền lại kinh nghiệm; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và xây dựng cộng đồng.

Đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc", vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa mở rộng thị trường, dịch vụ và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó trọng tâm là khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Người cao tuổi năm 2009. Đồng thời chú trọng phối hợp tham mưu, đề xuất chính sách an sinh xã hội liên quan đến người cao tuổi; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" ở Việt Nam, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp để vừa nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi, vừa khai mở không gian phát triển kinh tế mới.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Hội Người cao tuổi giữ vai trò nòng cốt.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi gia đình cùng chung trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, phát huy phong trào "Tuổi cao-Gương sáng"; thực sự là cầu nối tin cậy giữa người cao tuổi với Đảng, Nhà nước và xã hội, tập hợp và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của người cao tuổi cho sự phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động khám, tầm soát bệnh về mắt miễn phí cho người cao tuổi, đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm "kinh tế bạc" và giải pháp chuyển đổi số phục vụ người cao tuổi.