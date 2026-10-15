Kết hợp cùng DTAP, Phương Mỹ Chi kể lại hành trình trưởng thành của mình bằng âm nhạc

Bắt đầu bằng album Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi liên tục gặt hái thành công qua các MV như Thiên đường với người thương đạt 40 triệu lượt xem, Thử lòng quân tử đạt 1,8 triệu lượt xem. Sau đó, nữ ca sĩ tổ chức nhạc hội Dân chơi dân ca thu hút hàng nghìn khán giả, với những tiết mục được đầu tư công phu và hoành tráng.

Không để khán giả chờ lâu, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho ra mắt dự án Gạo của ta, kết hợp cùng nhóm DTAP, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Trong MV, nữ ca sĩ tái hiện từ những năm tháng tuổi thơ gắn với cánh đồng, những câu hò, điệu lý thân thuộc đến khi trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.

Từ tình yêu dành cho âm nhạc dân gian được vun đắp qua năm tháng, nữ ca sĩ từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân qua các dự án âm nhạc và sân khấu lớn. Đồng thời, Phương Mỹ Chi hướng đến khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là qua cuộc thi Sing! Asia. Dù trưởng thành và đi xa hơn, những giá trị từ gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc vẫn là một phần trong hành trình của cô.

Từ câu chuyện của Phương Mỹ Chi, Gạo của ta còn mở rộng góc nhìn đến nhiều người Việt với những con đường trưởng thành và ước mơ khác nhau. Dù trở thành nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay trên bất kỳ con đường nào mình lựa chọn, mỗi người đều được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi của quê hương. Hạt gạo đã nuôi lớn bao thế hệ người Việt, ươm mầm cho những ước mơ và giá trị Việt hôm nay vươn xa.

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án này nằm trong phần âm nhạc mà DTAP đã chấp bút, gợi nhắc lại phần ký ức lịch sử gắn với hạt gạo Việt Nam. Từ truyền thuyết Thánh Gióng, hình ảnh các thế hệ thanh niên cùng viết nên trang sử dân tộc. Từ đó, bài hát mở rộng ý nghĩa của hạt gạo từ nguồn lương thực thiết yếu trở thành biểu tượng của sức sống, tinh thần bền bỉ và khả năng nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ.