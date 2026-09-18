Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo đảm quốc phòng-an ninh

Đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Tỉnh Quảng Trị có đoạn biên giới đất liền tiếp giáp với 3 tỉnh, 5 huyện nước bạn Lào với chiều dài 409,982km, 134 mốc quốc giới. Hiện nay, trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị có 8 cặp cửa khẩu (gồm 3 cặp cửa khẩu quốc tế, 5 cặp cửa khẩu phụ) và 6 lối mở truyền thống.

Sau khi Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt cho cán bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương; tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân, các đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới và các doanh nghiệp nắm vững những nội dung cơ bản của nghị định.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng được 5.927.730 lượt hành khách xuất, nhập cảnh (XNC); 2.849.347 phương tiện XNC; 33.125.616 tấn hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK), quá cảnh các loại. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.748 vụ/1.748 đối tượng vi phạm các quy định XNC.

Đại diện lực lượng Hải quan phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện nghị định đã góp phần tạo cơ sở pháp lý tương đối đồng bộ cho công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, nhất là trong quản lý hoạt động của người, phương tiện XNC, hàng hóa XNK qua cửa khẩu.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từng bước được quan tâm, đầu tư; công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thống nhất, thủ tục giải quyết lưu thông qua lại cửa khẩu ngày càng thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt động XNC, XNK góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu từng bước được tăng cường; việc trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát, giải quyết thủ tục đối với người, phương tiện, hàng hóa ngày càng chặt chẽ, thống nhất, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc áp dụng các quy định về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát XNC đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động XNC, XNK qua cửa khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy hoạt động kinh tế, tăng cường kết nối, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước bạn Lào.

Đoàn khảo sát liên ngành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: Đ.V

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa khẩu phù hợp với thực tiễn phát triển; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại; đồng thời thúc đẩy cơ chế phối hợp với phía bạn Lào để nâng cấp các cặp cửa khẩu phụ, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao thương và hợp tác phát triển.

Đoàn khảo sát liên ngành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khảo sát thực địa tại Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa, nắm bắt thực trạng công tác quản lý, kiểm soát XNC, XNK tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo.