Kết hôn ở tuổi 102, cụ ông khiến cả gia đình bủa vây trong sóng gió

Theo Taipei Times, người đàn ông họ Wang sống tại quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 800 triệu Đài tệ (tương đương 24,64 triệu USD), tích lũy từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Ông có 10 người con.

Ngày 5/1/2026, ông Wang bí mật kết hôn với nữ hộ lý họ Lai, người đã làm việc cho ông từ năm 1999. Cuộc hôn nhân diễn ra mà các thành viên trong gia đình ông không hay biết.

Ngày 11/1/2026, gia đình ông Wang tìm gặp con trai bà Lai trên đường phố. Hai bên được cho là đã xảy ra tranh cãi căng thẳng. Sau sự việc, gia đình ông Wang trình báo cảnh sát, cáo buộc bà Lai kết hôn giả và làm giả giấy tờ.

Ở tuổi 102, cụ ông quyết định đăng ký kết hôn với người phụ nữ 68 tuổi - người đã chăm sóc ông hơn 2 thập kỷ. Ảnh minh họa

Con trai bà Lai cũng khởi kiện gia đình ông Wang, cho rằng họ đã dùng biện pháp cưỡng ép, hạn chế quyền tự do đi lại của anh trong cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã bác bỏ vụ việc này.

Sau khi xem xét giấy đăng ký kết hôn, cơ quan công tố Đài Bắc quyết định không truy tố bà Lai. Các công tố viên cho biết họ đã kiểm tra hình ảnh camera tại cơ quan đăng ký hộ tịch và thẩm vấn viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ kết hôn.

Kết quả cho thấy ông Wang có thể nói rõ họ tên và trả lời nhanh chóng các câu hỏi. Cơ quan công tố không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông bị ép buộc kết hôn trái với ý muốn của mình.

Bài báo cho biết thêm, kể từ năm 2009, bà Lai được cho là đã nhận từ ông Wang 7 bất động sản cùng hơn 10 hợp đồng bảo hiểm.

Tháng 2, hai bên tiếp tục xảy ra một vụ xung đột khác, khiến một số người bị thương. Hiện Tòa án Đài Bắc đang xét xử vụ án liên quan đến cáo buộc hành hung đối với một người con dâu và một người cháu của ông Wang.