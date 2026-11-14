Kết duyên sáng tạo từ những nghề thủ công

Triển lãm mang đến không gian trưng bày các sản phẩm kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và tư duy thiết kế đương đại. Qua đó, những chất liệu và kỹ thuật của các làng nghề được khai thác theo hướng mới, tạo nên những sản phẩm vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa có tính ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm

Nhiều nghề thủ công được giới thiệu tại triển lãm như sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuôn Ngọ, thêu Quất Động, chạm bạc Đồng Xâm, làm quạt Chàng Sơn, tò he Xuân La và nghệ thuật múa rối Tế Tiêu.

Mỗi sản phẩm thể hiện sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kỹ thuật của nghệ nhân với ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế, góp phần mang đến những cách tiếp cận mới đối với các giá trị thủ công truyền thống.

Kiến trúc sư Bùi Tiến giới thiệu về nghệ thuật tò he

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham quan triển lãm, Lê Minh (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết bản thân ấn tượng với các sản phẩm được trưng bày, đặc biệt là tò he. Thông qua việc quan sát sản phẩm và lắng nghe chia sẻ từ các nghệ nhân, Minh hiểu rõ hơn về quy trình chế tác cũng như sự tỉ mỉ, trau chuốt trong từng công đoạn tạo nên một sản phẩm.

Du khách tham quan triển lãm

Thông qua hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần giới thiệu giá trị của các nghề thủ công truyền thống, đồng thời cho thấy tiềm năng kết hợp giữa kỹ thuật làng nghề và sáng tạo đương đại trong phát triển các sản phẩm mới.