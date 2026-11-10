'Kết duyên sáng tạo' - Di sản thủ công bước vào đời sống đương đại

Làm thế nào để những tri thức và kỹ thuật được tích lũy qua nhiều thế hệ tiếp tục được gìn giữ, phát triển và tìm thấy vị trí trong đời sống hôm nay? Làm thế nào để nghệ nhân và nhà sáng tạo đương đại có thể cùng nhau tạo nên những sản phẩm mới mà không đánh mất giá trị cốt lõi của nghề truyền thống?

Từ những câu hỏi ấy, chương trình Kết duyên sáng tạo được hình thành như mô hình kết nối có cấu trúc giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống và các nhà sáng tạo đương đại. Triển lãm giới thiệu những kết quả bước đầu của hành trình hợp tác giữa các cặp/nhóm dự án tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.

Nghệ nhân tham dự đến từ nhiều làng nghề như sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuôn Ngọ, làng nghề Tổ thêu Quất Động, chạm bạc Đồng Xâm, phường rối Tế Tiêu, làng nghề quạt Chàng Sơn...

Chương trình mở ra những cuộc gặp gỡ, đối thoại và đồng sáng tạo, nơi tri thức nghề truyền thống được tiếp nối qua những cách biểu đạt mới và những giá trị di sản tìm thấy sức sống trong đời sống đương đại.

Thông qua quá trình nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, thử nghiệm chất liệu và phát triển sản phẩm, những kỹ thuật thủ công cùng tri thức bản địa được tiếp cận bằng các ngôn ngữ thiết kế mới, mở ra những khả năng ứng dụng trong đời sống đương đại.

Từ nghệ thuật sơn mài, khảm trai, thêu truyền thống, tranh dân gian, giấy dó, nghề làm quạt, tò he, múa rối đến kỹ thuật chạm bạc, mỗi dự án là một hướng tiếp cận riêng đối với di sản thủ công Việt Nam. Ở đó, nghệ nhân không chỉ là người lưu giữ và thực hành kỹ thuật truyền thống, mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo; trong khi các nhà thiết kế và nhóm sáng tạo mang đến những góc nhìn, phương pháp và khả năng phát triển sản phẩm mới.

Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm thử nghiệm được hình thành từ quá trình hợp tác, mà còn là cơ hội để công chúng tìm hiểu về những cuộc gặp gỡ, trao đổi và thử nghiệm phía sau mỗi sản phẩm. Qua đó, Kết duyên sáng tạo mong muốn gợi mở những cách thức kết nối mới giữa di sản và sáng tạo đương đại. Đồng thời góp phần ghi nhận xứng đáng tri thức của nghệ nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các làng nghề truyền thống.