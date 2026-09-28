Kết đắng cho tài xế xe tải để bùn đất che biển số xe lưu thông trên đường

Để biển số xe bị bùn đất che lấp, lái xe bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), đêm 27/9/2026, Đội CSGT ĐB số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản đối với người điều khiển xe ô tô tải đã có hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi tham gia giao thông.

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã nhận thông tin một xe ô tô tải có biển số xe bị bùn đất che chữ và số, lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT ĐB số 6 tiến hành cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, kiểm tra.

Qua đó lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29H-961.xx là ĐVC (SN 1991; Địa chỉ: Phú Lương, Tuyên Quang).

Lái xe ĐVC thừa nhận hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Theo quy định lái xe bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Hình ảnh lái xe tải để biển số xe bị bùn lấp che kín khi lưu thông trên đường (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Lái xe cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bị phạt nặng

Từ 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử lý hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của hệ thống camera giám sát. Cụ thể:

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau:

"Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)".

Tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Cụ thể:

"Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.