Kết đắng cho lái xe đầu kéo vượt ẩu trên quốc lộ

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau khi nhận được chỉ đạo của Cục về việc xác minh, xử lý video được đăng tải trên trang Facebook "GIAO THÔNG VĂN MINH", Phòng CSGT Lạng Sơn đã chỉ đạo Tổ Trung tâm, Trạm CSGT Tùng Diễn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 24/9/2026, lực lượng chức năng đã mời ông H.T.S (SN 1986, trú tại tỉnh Gia Lai), người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 98H-X44XX, kéo theo sơ mi rơ moóc chở container biển số 98RM-X07XX, đến làm việc.

Hình ảnh tài xế xe đầu kéo vượt ẩu trên quốc lộ 1 (ảnh cắt từ clip của CSGT)

Qua làm việc, ông S xác nhận vào khoảng 08h09 ngày 23/9/2026, tại Km 60 Quốc lộ 1, đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi "Vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt".

Tổ Trung tâm, Trạm CSGT Tùng Diễn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông S về hành vi trên, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Mức phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng; đồng thời bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là các biển báo cấm vượt; chỉ thực hiện vượt xe khi bảo đảm điều kiện an toàn, đúng quy định, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Mỗi phản ánh của người dân là một nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.