Kẹt cứng đường đi xem lúa vàng Mù Cang Chải

Mù Cang Chải kẹt cứng du khách đi ngắm lúa Ngày 12/9, lượng khách đổ về đồ Móng Ngựa (Võng Lúa) đông nghịt, gây nên tình trạng tắc đường cục bộ trong khoảng hơn 1 giờ.

Có mặt tại Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) từ đầu mùa lúa (khoảng giữa tháng 8), anh Lê Hiệp (38 tuổi), nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội, liên tục chứng kiến cảnh du khách ken kín tại những điểm ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng.

Anh cho biết lượng khách cuối tuần vừa qua (12-13/9) thậm chí đông hơn kỳ nghỉ lễ 2/9. Ban ngày, du khách phân tán tại nhiều điểm tham quan, chụp ảnh. Đến chiều muộn, dòng người bắt đầu dồn về đồi Móng Ngựa (Võng Lúa) để ngắm hoàng hôn, khiến tuyến đường dẫn vào khu vực này ùn tắc.

Khoảng 18h-18h30 ngày 12/9, du khách đồng loạt rời điểm ngắm cảnh, đoạn đường dài khoảng 2-2,5 km từ khu vực đồi xuống phía dưới gần như tắc cứng. Anh Hiệp cho biết phải mất khoảng một giờ mới di chuyển hết quãng đường này. Đến khoảng 19h, khi trời tối và lượng phương tiện giảm, giao thông mới dần thông thoáng.

“Những ngày giữa mùa lúa thường rất đông. Cuối tuần vừa rồi đông hơn dịp lễ, dự kiến cuối tuần tới còn đông hơn nữa”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Du khách, nhiếp ảnh gia đổ về khu vực đồi Móng Ngựa săn cảnh hoàng hôn mùa lúa. Ảnh: Lê Hiệp.

Là người thường xuyên chụp ảnh tại Mù Cang Chải mỗi mùa lúa chín, anh Hiệp nhận thấy nhu cầu chụp ảnh của du khách thời điểm này tăng mạnh. Những ngày cao điểm, anh có thể nhận khoảng 10 khách/ngày.

Theo nam nhiếp ảnh gia, sức hút của Mù Cang Chải thời điểm này nằm ở tính mùa vụ. Lúa trên các ruộng bậc thang đã chuyển vàng, một số khu vực bắt đầu thu hoạch. Do việc gặt diễn ra lần lượt và mùa vàng dự kiến kết thúc trong tháng 10, du khách thường tranh thủ những tuần đẹp nhất để tới ngắm lúa, săn ảnh.

Ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, xác nhận lượng khách sau kỳ nghỉ lễ năm nay tăng cao. Trong tuần (từ ngày 7/9 đến ngày 13/9), địa phương đón hơn 10.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 7,5 tỷ đồng. Riêng hai ngày cuối tuần khoảng 6.500 lượt khách.

Theo ông Tạng, việc Mù Cang Chải tiếp tục đông khách sau lễ không nằm ngoài dự báo. Địa phương vốn hút khách trong suốt mùa lúa chín, song năm nay lượng khách sau lễ cao hơn cùng kỳ năm trước. Thời tiết thuận lợi góp phần khiến lượng người đến tham quan, chụp ảnh tăng.

Du khách check-in Mù Cang Chải dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Giàng A Tạng.

Đồi Móng Ngựa hiện là một trong những điểm đông nhất, đặc biệt vào cuối chiều khi du khách tập trung chờ hoàng hôn. Trong khi đó, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và một số khu vực ruộng bậc thang thường hút khách nhiều hơn vào buổi sáng.

Dù kỳ nghỉ 2/9 đã kết thúc, chính quyền vẫn duy trì lực lượng phân luồng giao thông tại các điểm đông khách. Từ chiều thứ sáu đến hết chủ nhật hàng tuần, công an xã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở túc trực tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc. Một số điểm bố trí ít nhất 6-7 người làm nhiệm vụ trong những ngày cuối tuần.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, lượng khách tăng còn đến từ xu hướng du lịch trải nghiệm và hiệu ứng mạng xã hội. Hình ảnh "mùa vàng" được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều điểm đến thu hút thêm du khách. Địa phương cũng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để đưa thêm tour đến Mù Cang Chải.

“Trước đây, nhiều doanh nghiệp lữ hành phía Bắc tập trung đưa khách lên Hà Giang. Năm nay, địa phương tăng cường kết nối với các đơn vị này để đưa thêm khách đến Mù Cang Chải”, ông Tạng cho biết.

Với mùa lúa chín còn kéo dài đến tháng 10, địa phương dự kiến lượng khách tiếp tục ở mức cao trong những cuối tuần tới, nhất là khi nhiều du khách tranh thủ đến ngắm mùa vàng trước khi các ruộng bậc thang lần lượt được thu hoạch.