Kết cục màn 'tra tấn' không tưởng dành cho Toyota Hilux

Hơn 20 năm trước, kênh truyền thông chuyên về ôtô Top Gear từng mang một chiếc Toyota Hilux máy dầu đời 1980 ra thử thách độ bền qua loạt bài test, với mức độ “điên rồ” ngày một tăng dần.

Từ đâm thẳng vào cây và tường nhà, chiếc bán tải cỡ trung của Toyota đã bị ngâm dưới biển, chịu va đập với quả cầu phá dỡ công trình, châm lửa đốt và sau cùng bị thả một chiếc caravan đè lên. Kết quả, Top Gear đã “thất bại” trong nỗ lực phá hủy, chiếc Toyota Hilux vẫn có thể vận hành bình thường.

Gần đây, đích thân Toyota tái hiện lại màn tra tấn đó, nhưng được dành cho Hilux thuần điện. Qua một cuộc bình chọn trên mạng xã hội Reddit, bài test duy nhất được lựa chọn là thả rơi trực tiếp chiếc caravan lên mẫu bán tải chạy điện cỡ trung.

Tại sân bay Bentwaters ở Suffolk (Anh), Toyota đã cẩu một chiếc caravan nặng xấp xỉ 760 kg lên độ cao khoảng 9 mét, thả rơi tự do xuống cabin của Hilux thuần điện.

Toyota sau đó kiểm tra tình trạng chiếc bán tải điện và tuyên bố Hilux chỉ bị hư hỏng nhẹ ở thân vỏ, có thể khởi động lại ngay lập tức và lăn bánh bình thường.

Hãng xe Nhật Bản thậm chí bàn giao chiếc Hilux thuần điện vừa “sống sót” cho chính Top Gear. Nhiều khả năng, mẫu bán tải điện sẽ tiếp tục bị “hành hạ” bởi trang tin này, giống với cách mà Top Gear cách đây hơn 20 năm từng thử thách khả năng chịu đựng của chiếc Hilux máy dầu đời 1980.

Toyota được biết đến với những dòng sedan và SUV thực dụng, nhưng bán tải Hilux lại là một trong những dòng xe bán chạy nhất, doanh số lũy kế đã vượt 21 triệu xe kể từ thời điểm ra mắt hồi năm 1968.

Theo Motor1, Toyota từng dành nhiều công sức để đảm bảo gói pin của Toyota Hilux thuần điện được bảo vệ tuyệt đối. Trong giai đoạn phát triển, chiếc bán tải điện đã trải qua các bài test lội nước sâu, vận hành trên địa hình gồ ghề, thậm chí ngâm hoàn toàn dưới nước.

Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết đã phát triển các giải pháp đặc biệt để bảo vệ pin khỏi hư hỏng trong những điều kiện khắc nghiệt.

Tại Việt Nam, thế hệ mới của Toyota Hilux chỉ có duy nhất tùy chọn máy dầu tăng áp dung tích 2.8L, cung cấp công suất tối đa 201,1 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Ba phiên bản của xe hiện có giá 632-903 triệu đồng.

Sau 8 tháng đầu năm, Toyota Hilux ghi nhận doanh số lũy kế 5.261 xe, tạm thời là bán tải bán chạy thứ nhì thị trường Việt Nam.

Phúc Hậu