Kết cục khi để trẻ em 'lái thử' xe van điện Mercedes VLE tại triển lãm

Theo Carscoops, một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại triển lãm ôtô Paris Motor Show, khi một đứa trẻ đã tìm ra cách khởi động chiếc xe van điện Mercedes VLE và cài số lùi.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 đứa trẻ đã ngồi bên trong chiếc van điện đang đỗ ở gian trưng bày của Mercedes. Một trong 2 đã khởi động được xe, cài số lùi khiến chiếc xe đâm vào bức tường phía sau.

Trong đoạn video, một nhân viên tại triển lãm đã cố gắng một cách tuyệt vọng để ngăn chiếc xe không lùi vào tường. Sự cố diễn ra vào ngày áp chót của triển lãm Paris Motor Show 2026.

Sau khi chiếc Mercedes VLE màu đồng đâm vào bức tường phía sau, nhân viên tại gian trưng bày Mercedes đã có những phản ứng cho thấy sự bất lực. Hai cậu bé trông không lớn hơn 12 tuổi ngượng ngùng bước ra khỏi xe, một nhân viên bảo vệ đồng thời tiến lại gần.

Diễn biến tiếp theo không được làm rõ. Người xem cũng chưa biết chính xác thiệt hại mà chiếc van điện Mercedes VLE phải chịu sau sự cố này.

Mercedes VLE sẽ là một trong những mẫu xe sang trọng tiếp theo của hãng xe Đức, dự kiến bán ra tại Mỹ vào năm sau. So với Chrysler Pacifica, mẫu xe van điện của Mercedes có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 254 mm, đi kèm tùy chọn bảng táp-lô kỹ thuật số MBUX Superscreen trải hết chiều rộng, cùng với màn hình toàn cảnh 31,3 inch có thể xoay gập xuống từ trần xe.

Phiên bản VLE 300 tiêu chuẩn trang bị một motor điện sản sinh công suất 272 mã lực, có thể di chuyển trên quãng đường tối đa 700 km/lần sạc theo chuẩn WLTP nhờ gói pin dung lượng 115 kWh.

Trong khi đó, VLE 400 4Matic được trang bị thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 409 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây.

Cho đến nay, Mercedes chỉ đang trưng bày VLE với duy nhất biến thể thuần điện, nhưng phiên bản hybrid đã được bắt gặp khi đang chạy thử tại Châu Âu trước khi chính thức ra mắt vào năm 2027.