Kết cục đau lòng của người đàn ông mất tích khi đi bắt cá ở Hồ Nước Trong

Ngày 2/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người dân ở xã Tây Trà mất tích khi đi bắt cá tại khu vực Hồ Nước Trong.

Trước đó, Công an xã Tây Trà tiếp nhận tin báo về anh H.V.N., sinh năm 1999, trú tại tổ 1, thôn Trà Kem, xã Tây Trà đi đánh bắt cá tại khu vực Hồ Nước Trong, đoạn qua thôn Trà Kem nhưng sau đó mất liên lạc, không trở về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, nhận định anh N. có khả năng gặp sự cố trong quá trình đánh bắt cá.

Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Ảnh: CA.

Đơn vị đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đồng thời tham mưu huy động gần 200 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân tổ chức tìm kiếm. Các tổ công tác nhanh chóng được phân công rà soát những khu vực có khả năng liên quan.

Lực lượng tìm kiếm tập trung tại khu vực ven hồ, lòng sông, các vị trí nước sâu, địa hình phức tạp và những khu vực lân cận nơi anh N. được xác định có mặt trước khi mất liên lạc.

Đến khoảng 15h30, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện anh N. đã tử vong tại khu vực lòng sông Tang.

Công an xã Tây Trà sau đó tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định. Sau khi hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.