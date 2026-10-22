Kết cục của kẻ tấn công 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Theo Star News, chiều 22/10, Tòa án Tối cao Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên phúc thẩm xét xử bị cáo A (30 tuổi) về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định: "Sau khi xem xét tổng thể các điều kiện tuyên án, mức phạt ở phiên sơ thẩm vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Án phạt này không quá nặng cũng không quá nhẹ". Theo đó, tòa quyết định bác toàn bộ kháng cáo từ phía bị cáo lẫn công tố viên, giữ nguyên án phạt 7 năm tù đối với A.

Trước đó, vào khoảng 5h38 ngày 15/1/2025, A mang theo hung khí đột nhập vào nhà riêng của Nana (35 tuổi, tên thật Im Jin Ah) tại phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Đối tượng này đã đe dọa hai mẹ con nữ diễn viên nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, mẹ con Nana đã dũng cảm chống trả và khống chế thành công kẻ đột nhập tại chỗ.

Nana bị kẻ lạ đột nhập vào nhà vào tháng 1/2025. Ảnh: Starnews.

Vụ tấn công khiến Nana và mẹ cô bị thương nặng, phải điều trị hơn 30 ngày. Đáng chú ý, trong quá trình bị khống chế, A bị thương ở vùng cổ và sau đó đã đệ đơn "kiện ngược" Nana với cáo buộc giết người bất thành.

Hành động của đối tượng A từng gây làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong công chúng Hàn Quốc. Sau khi điều tra, cơ quan cảnh sát xác định hành động của Nana là tự vệ chính đáng và quyết định không khởi tố cô, đồng thời chuyển hồ sơ tố cáo A tội Vu khống sang Viện kiểm sát.

Đến tháng 6, trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt A 7 năm tù. Tại phiên tranh tụng hồi tháng 9, phía Viện kiểm sát từng đề nghị mức án 10 năm tù, nhưng tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Sau khi bản án được tuyên, Nana bày tỏ thái độ cứng rắn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng bị cáo không thể hiện sự ăn năn và khẳng định không có sự tha thứ trong vụ việc này.

Nana là cựu thành viên nhóm nhạc After School, từng được biết đến như một trong những visual nổi bật của Kpop trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nana gây chú ý với phong cách thời trang mang tính cá nhân rõ nét. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp. Gần đây, Nana công khai đang hẹn hò T.O.P.