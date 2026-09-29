Kết cục của đôi vợ chồng Hải Phòng bỏ 1,5 tỷ mua hơn 5.000 đôi giày dán mác Nike, Adidas

Mua 5.160 đôi giày giả giá hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 22/1/2026, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng kiểm tra cửa hàng “Thỏ Store” và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Đỗ Xuân H. ở Hải Phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 5.160 sản phẩm giày thể thao gắn các nhãn hiệu Nike, Adidas và MLB. Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Xuân H. và Nguyễn Thùy L. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa này.

Quá trình điều tra, H. và L. khai khoảng cuối năm 2025, H. lên chợ Đ. tại tỉnh Lạng Sơn tìm nguồn hàng. Tại đây, H. mua của một người đàn ông tự giới thiệu tên H3 tổng cộng 5.160 đôi giày thể thao mang các nhãn hiệu trên, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, với giá 1,548 tỷ đồng.

Mua hơn 5.000 đôi giày giả nhãn hiệu giá 1,5 tỷ đồng, vợ chồng ở Hải Phòng nhận án treo. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo thỏa thuận, người bán đóng hàng rồi gửi về cửa hàng cho H., còn H. thanh toán tiền mặt cho người giao hàng.

Sau khi đưa hàng về, H. và L. niêm yết giá từng sản phẩm, trưng bày tại cửa hàng để bán kiếm lời. Hai người còn thuê nhân viên đóng giày vào hộp, in đơn và dán lên hộp để gửi cho khách hàng. Tuy nhiên, chưa bán được sản phẩm nào thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Kết quả xác minh tại các đơn vị đại diện và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho thấy, toàn bộ 5.160 sản phẩm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không phải sản phẩm do các chủ sở hữu nhãn hiệu sản xuất, cho phép sản xuất hoặc phân phối.

Kết luận định giá xác định tổng giá trị số giày giả mạo nhãn hiệu là hơn 1,7 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng truy tố H. và L. về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo điểm đ khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Chưa bán được hàng vẫn bị phạt tù, phạt tiền

Tại phiên tòa, H. và L. thừa nhận hành vi như cáo trạng, đồng thời cho biết thực tế chưa kịp bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ra thị trường và đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, cải tạo tại địa phương.

HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo phù hợp với kết luận giám định, kết luận định giá tài sản và các chứng cứ khác. Tòa xác định H. và L. đã mua, cất giữ 5.160 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, MLB để bán kiếm lời, với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo tòa, H. là người trực tiếp liên hệ với người bán hàng giả và là chủ hộ kinh doanh nên giữ vai trò chính. L. thống nhất với chồng trong việc mua bán hàng giả để kiếm lời, là đồng phạm giữ vai trò thực hành tích cực.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc cả hai không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đáng chú ý, L. đang mang thai 17 tuần tại thời điểm xét xử. Hai bị cáo là vợ chồng, có con nhỏ cần sự chăm sóc của cả bố và mẹ.

Từ đó, tòa cho rằng không cần thiết phải cách ly hai bị cáo khỏi xã hội mà có thể cho cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền.

HĐXX tuyên Đỗ Xuân H. 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; Nguyễn Thùy L. 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng.

Ngoài ra, H. bị phạt bổ sung 30 triệu đồng, còn L. phải nộp 20 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Về số hàng hóa, tòa quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ.

Đối với yêu cầu bồi thường, đại diện nhãn hiệu Nike và Adidas không yêu cầu bồi thường. Đại diện nhãn hiệu MLB chưa xác định được thiệt hại cụ thể và không cung cấp được tài liệu chứng minh nên HĐXX tách yêu cầu bồi thường để giải quyết bằng vụ án dân sự khác nếu có yêu cầu.

Đối với người đàn ông tên H3 được xác định là người bán số hàng giả cho H., cơ quan điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ nên không có căn cứ xử lý. Những người cho H. và L. thuê, mượn địa điểm kinh doanh, cũng như các nhân viên làm thuê, được xác định không biết việc hai bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên không bị xem xét xử lý.

(Bài viết dựa trên Bản án số 156/2026/HS-ST ngày 17/7/2026 của TAND TP Hải Phòng).