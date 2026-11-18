Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu tới dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Kết Bình

Đoàn kết phát triển kinh tế, chăm lo đời sống

Khu Kết Bình có 246 hộ với 1.010 nhân khẩu, gồm ba dân tộc Mường, Dao và Kinh cùng sinh sống; trong đó, đồng bào Mường chiếm 85%.

Năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong khu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn phát triển sản xuất với chăm lo đời sống cộng đồng.

Trong phát triển kinh tế, người dân từng bước ứng dụng khoa học, kỹ thuật, tập trung vào kinh tế rừng và chăn nuôi. Các hoạt động vận tải, khai thác, chế biến nông, lâm sản được mở rộng. Theo báo cáo tại Ngày hội, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt trên 35 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 29,2%.

Cùng với sản xuất, khu dân cư duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao, chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,9%, trong đó có 12 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Về môi trường, theo báo cáo của khu dân cư, 100% hộ thực hiện phân loại, tự xử lý rác thải tại gia đình. Người dân tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách và hộ khó khăn tiếp tục được duy trì.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao tặng máy tính cho khu Kết Bình

Đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận những kết quả của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân khu Kết Bình trong phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông nhấn mạnh vai trò của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của người dân và sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trước những kiến nghị của người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Yên Sơn cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong đó, cần chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất; lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh địa bàn; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn môi trường nông thôn.

Địa phương cũng được đề nghị tăng cường phổ biến pháp luật, bảo tồn bản sắc văn hóa và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ trong đời sống.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu vận hành hiệu quả, gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Sơn.

Tiếp thêm điều kiện cho cộng đồng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu trao 20 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Hai bộ máy tính được trao tặng khu Kết Bình và khu Von Mỏ, bổ sung điều kiện phục vụ công việc tại cơ sở.

Sở Tư pháp hỗ trợ khu Kết Bình 10 triệu đồng; phường Hòa Bình và xã Yên Sơn trao các phần quà động viên những hộ khó khăn. Xã Yên Sơn đồng thời trao danh hiệu Thôn văn hóa cho khu Kết Bình, biểu dương 12 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Ngày hội là dịp cộng đồng nhìn lại kết quả một năm, trao đổi những việc cần làm trong phát triển sản xuất, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Với Kết Bình, phát huy lợi thế kinh tế rừng, nâng hiệu quả chăn nuôi và duy trì sự tham gia của người dân là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với mục tiêu cải thiện đời sống, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.